Thiết bị nào nên chạy với sóng Wi-Fi 5 GHz, thiết bị nào chỉ cần 2,4 GHz?

Hầu hết các bộ định tuyến (router) hiện nay đều phát song song hai băng tần là 2,4 GHz và 5 GHz với những ưu nhược điểm trái ngược nhau. Trong khi 2,4 GHz có tốc độ chậm hơn nhưng vùng phủ sóng rộng và ổn định, thì 5 GHz lại mang đến tốc độ truyền tải cao nhưng phạm vi kết nối ngắn hơn. Việc phân bổ thiết bị thông minh về đúng băng tần phù hợp không chỉ giúp tối ưu hóa tốc độ mà còn giữ cho hệ thống mạng trong nhà bạn luôn vận hành mượt mà.

Băng tần Wi-Fi sẽ tùy theo thiết bị có đem lại hiệu suất tốt nhất ẢNH: PHONG ĐỖ

Điện thoại và máy tính bảng: Luôn ưu tiên tốc độ cao

Điện thoại thông minh và máy tính bảng là những thiết bị ngốn băng thông hàng đầu trong mỗi gia đình hiện đại. Chúng liên tục xử lý các tác vụ nặng như tải ứng dụng, gọi video, xem video trực tuyến hay truyền dữ liệu dung lượng lớn. Vì vậy, kết nối 2,4 GHz thường không đủ đáp ứng nhu cầu và dễ gây ra tình trạng gián đoạn, ức chế cho người dùng.

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, nên ưu tiên kết nối các thiết bị di động này vào băng tần 5 GHz. Mặc dù phạm vi phủ sóng của 5 GHz ngắn hơn, điện thoại của bạn vẫn có thể tự động chuyển về 2,4 GHz khi bạn di chuyển quá xa router. Bạn chỉ cần lưu ý chuyển thủ công lại mạng 5 GHz khi đã quay về vùng sóng tốt để tránh bị bóp nghẹt tốc độ.

Smart TV và thiết bị stream: Trải nghiệm giải trí không gián đoạn

Kỷ nguyên truyền hình Internet bùng nổ kéo theo sự lên ngôi của các dòng Smart TV và thiết bị stream chuyên dụng. Để thưởng thức các nội dung chất lượng cao lên đến độ phân giải 4K cùng âm thanh vòm, thiết bị bắt buộc phải có đường truyền siêu tốc. Mọi sự sụt giảm băng thông đều dẫn đến hiện tượng giảm chất lượng hình ảnh hoặc xoay vòng tải dữ liệu rất khó chịu.

Do đó, người dùng nên đặt router ở khoảng cách gần và luôn kết nối các thiết bị giải trí này với Wi-Fi 5 GHz. Việc này đảm bảo tốc độ tải xuống luôn ở mức tối đa để bạn thoải mái xem phim trực tuyến mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Băng tần 5 GHz chính là chìa khóa mở ra không gian giải trí đỉnh cao ngay tại ngôi nhà của bạn.

Ưu tiên sóng 5 GHz cho TV thông minh ẢNH: PHONG ĐỖ

Thiết bị chơi game: Nói không với giật lag

Dù mạng dây Ethernet luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất cho game thủ, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đi dây phức tạp trong nhà. Khi bắt buộc phải dùng kết nối không dây, các dòng máy console hay PC chơi game cần một băng tần có tốc độ truyền tải cao. Điều này giúp rút ngắn thời gian tải những tựa game nặng ký và giảm thiểu tối đa độ trễ khi thi đấu.

Giải pháp tối ưu nhất lúc này là đặt router gần máy game và kết nối trực tiếp vào băng tần 5 GHz. Sự đánh đổi về phạm vi phủ sóng hoàn toàn xứng đáng khi bạn có được một đường truyền tốc độ cao và ổn định hơn. Hãy giữ thiết bị chơi game tránh xa băng tần 2,4 GHz nếu không muốn chịu cảnh nghẽn băng thông liên tục.

Máy tính làm việc: Đảm bảo hiệu suất tối đa

Trong quá trình làm việc, bạn sẽ thường xuyên phải tải lên hoặc tải xuống các tệp tài liệu và dữ liệu dung lượng lớn. Một đường truyền internet tốc độ cao và ổn định là yếu tố bắt buộc để duy trì mạch công việc hiệu quả và không bị ngắt quãng. Đặc biệt, các cuộc họp trực tuyến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu băng thông mạng không được đảm bảo.

Hãy kết nối máy tính làm việc của bạn vào mạng 5 GHz để tự giải thoát khỏi sự mệt mỏi của việc chờ đợi tải file. Ngoại lệ duy nhất là khi ngồi quá xa router và sóng 5 GHz chập chờn, lúc này mạng 2,4 GHz mới nên ưu tiên. Đối với các tác vụ văn phòng cơ bản và lướt web nhẹ nhàng, băng tần 2,4 GHz cũng có thể được cân nhắc sử dụng.

Thiết bị nhà thông minh: Giữ lại băng tần Wi-Fi thấp

Các thiết bị Smart Home như đèn, camera, khóa cửa hay cảm biến thường chỉ cần kết nối internet liên tục chứ không đòi hỏi tốc độ cao. Nếu bạn nhồi nhét tất cả chúng vào băng tần 5 GHz, mạng chính sẽ nhanh chóng bị quá tải và hoạt động kém hiệu quả đi rõ rệt. Chuyển toàn bộ các thiết bị này sang mạng 2,4 GHz là giải pháp tối ưu để phân luồng băng thông.

Để tăng cường bảo mật cho hệ thống smart home vốn dễ bị hack, bạn cũng có thể chọn các giao thức độc lập như Zigbee hay Thread. Các giao thức này vừa vận hành hiệu quả trên băng tần 2,4 GHz vừa giúp cô lập các thiết bị thông minh khỏi mạng chính. Ngoài ra, giao thức Z-Wave chạy ở tần số dưới 1 GHz còn đem lại khả năng xuyên tường tốt hơn nữa.

Thiết bị của khách: Tách biệt để an toàn

Khi có bạn bè hay khách đến chơi nhà, việc chia sẻ Wi-Fi là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi gia đình. Tuy nhiên, để tránh làm nghẽn mạng 5 GHz chính của gia đình, bạn nên hướng dẫn họ kết nối vào băng tần 2,4 GHz. Tốc độ của băng tần này là quá đủ cho các nhu cầu lướt web, check tin nhắn cơ bản của khách.

Đồng thời, việc thiết lập một mạng Wi-Fi dành riêng cho khách (Guest Wi-Fi) là cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin. Mạng khách này sẽ hoạt động độc lập, ngăn chặn các rủi ro bảo mật từ thiết bị lạ có thể xâm nhập dữ liệu của bạn. Đây là bước phòng thủ thông minh giúp hạn chế các cuộc tấn công mạng hay đánh cắp dữ liệu nội bộ.

Máy đọc sách: Dung lượng nhẹ, mạng ổn định

Máy đọc sách sử dụng công nghệ mực điện tử là thiết bị tuyệt vời cho những ai đam mê đọc eBook nhưng muốn bảo vệ mắt. Do bản chất các tệp sách điện tử có dung lượng nhẹ chỉ khoảng vài MB, thiết bị này hoàn toàn không cần đến tốc độ mạng quá cao. Việc kết nối máy đọc sách vào băng tần 2,4 GHz là quyết định hợp lý.

Sự phân bổ này giúp máy đọc sách tải tài liệu mượt mà mà không chiếm dụng tài nguyên của băng tần 5 GHz chính. Ngay cả khi bạn sở hữu các dòng máy đọc sách màn hình màu để đọc truyện tranh, dung lượng file vẫn chưa đủ lớn để bắt buộc phải dùng tới mạng 5 GHz. Hãy cứ yên tâm để thiết bị này ở lại băng tần 2,4 GHz.

Thiết bị đeo thông minh: Ưu tiên phạm vi phủ sóng

Đồng hồ thông minh và các thiết bị theo dõi sức khỏe thường không phụ thuộc vào việc truyền tải dữ liệu nặng. Hầu hết các hoạt động đều được xử lý trực tiếp trên thiết bị, còn việc đồng bộ với điện thoại thường qua Bluetooth hoặc Wi-Fi dung lượng thấp. Do đó, băng tần 2,4 GHz là lựa chọn hoàn hảo để xử lý các tác vụ này một cách trơn tru.

Đồng hồ thông minh hoạt động tốt với băng tần 2,4 GHz ẢNH: PHONG ĐỖ

Hơn nữa, vì bạn luôn đeo thiết bị này trên người và di chuyển liên tục, khả năng xuyên tường và phủ sóng rộng của 2,4 GHz là rất quan trọng. Nó giúp thiết bị không bị mất kết nối đột ngột khi bạn di chuyển sang các phòng khác xa router. Nhờ vậy, bạn vẫn có thể stream nhạc, check thông báo hay nhận cuộc gọi trên đồng hồ mà không bị ngắt quãng.