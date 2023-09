Thiều Bảo Trâm: Tôi cần người yêu bao dung, trưởng thành

Sản phẩm Chắc anh có nỗi khổ tâm của Thiều Bảo Trâm nhận được phản hồi tích cực của khán giả NVCC

Không so sánh bản thân với người khác

* Xin chào Thiều Bảo Trâm, ở sản phẩm Chắc anh có nỗi khổ tâm, chị mong muốn khán giả nhìn thấy điều gì mới mẻ ở mình?

- Ca sĩ Thiều Bảo Trâm: Tôi nghĩ đây là bước chuyển đổi hình ảnh của mình, tôi được thử thách bản thân ở nhiều thể loại âm nhạc và hình ảnh khác nhau.

* Sau khi phát hành hơn một tuần, bài hát này đạt được hơn 1 triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen. Chị có nghĩ đây là bản hit tiếp theo của mình?

- Tôi không dám nghĩ như thế, khi tôi ra mắt sản phẩm tôi chỉ mong nhận được sự yêu thương của mọi người. Về việc đặt mục tiêu, tôi nghĩ kết quả của bài này không thể giống như những bài trước và mỗi kết quả sẽ mang đến những bài học kinh nghiệm khác nhau. Đồng thời, tôi cũng nhận được những lời góp ý của khán giả để mình thay đổi. Sau khi phát hành sản phẩm, tôi nhận được nhiều thứ hơn là những kỳ vọng về thứ hạng. Nếu như mình cứ áp lực những chuyện đó thì tôi không còn cảm giác bay bổng trong âm nhạc nữa.

* Thiều Bảo Trâm có áp lực kinh phí cho sản phẩm lần này?



- Chắc chắn áp lực là có vì tôi sợ vượt qua thời gian dự kiến. Lần này, tôi không chỉ quay MV mà còn thực hiện phiên bản riêng cho phần vũ đạo. Vậy nên, tôi phải làm mọi thứ gọn gàng, hiệu quả và mình cố gắng hạn chế không có lỗi để quay được nhiều góc máy và có nhiều sự lựa chọn nhất. Thú thật tôi đã nhảy liên tục 18 tiếng, chính tôi cũng không thể tin rằng mình có thể nhảy được nhiều đến thế. Nhưng đúng là áp lực từ chi phí quá lớn, tôi không muốn nó vượt quá dự kiến ban đầu nên đặt áp lực cho bản thân rất khắc nghiệt để làm sao hoàn thành sản phẩm này một cách trọn vẹn nhất.

* Trong hành trình làm nghệ thuật, chị có nghĩ rằng con đường của mình vất vả hơn so với mọi người?

- Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà các nghệ sĩ khác đều có khó khăn riêng, chắc chắn mỗi người sẽ có nỗi lòng riêng. Nhưng tôi không muốn kể lể hay lấy điều đó để áp lực bản thân, vì hiển nhiên có rất nhiều áp lực trên vai rồi nên tôi không muốn tự đổ thêm áp lực cho bản thân. Tôi muốn dùng điều đó để làm động lực, hơn thế nữa, bên cạnh tôi còn có nhiều cộng sự cố gắng vì tôi.

Thiều Bảo Trâm không muốn kể lể về chuyện trong quá khứ hay những khó khăn của bản thân vì cô không muốn tạo thêm áp lực cho khán giả NVCC

* Chị có nghĩ rằng việc so sánh với ai đó trong lĩnh vực nghệ thuật hay trong cuộc sống sẽ giúp mình tốt hơn?

- Tôi thấy việc so sánh bản thân với người khác là không nên dù cùng nghề hay khác nghề. Vì tôi thấy mỗi người có cuộc sống khác nhau, gặt hái được thành công khác nhau và có áp lực khác nhau. Bởi thế, khi mình cứ so sánh bản thân với ai đó thì đôi khi mình mất đi động lực để cố gắng, cho nên, tôi cứ yêu bản thân. Tôi thường dành thời gian tập trung đầu tư vào bản thân như đọc sách, tập thể dục... để mình có nhiều động lực hơn, từ đó, mình có thêm cảm xúc để làm việc.

* Để một người sống lạc quan, yêu đời và biết bản thân đang cần gì thì chúng ta phải trải qua giai đoạn rất khó khăn trong quá khứ. Vậy khi nhìn lại Thiều Bảo Trâm thấy mình khác trước như thế nào?

- Bây giờ tôi khác rất nhiều rồi. Không chỉ so với thời điểm mình 19-20 tuổi mà so với 2,3 năm trước đã khác nhiều. Vì trong cuộc sống, có những thứ mình trải qua rồi sẽ cho mình bài học. Lúc 19, 20 mình còn ngây thơ, cuộc sống trôi chảy và nhẹ nhàng nhưng đến khi đối diện với những thăng trầm, tôi lại trách móc cuộc sống. Tôi tự hỏi vì sao lại có quá nhiều thứ xảy ra với cuộc sống của mình nhưng khi tôi có dũng khí, can đảm vượt qua được nhiều điều thì tôi mới cảm thấy rằng những lúc bản thân gục ngã nhất là những lúc mình có nhiều bài học nhất. Vậy nên, với những gì ở quá khứ tôi luôn cho qua, tôi chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ còn lại tôi sống cho hiện tại chứ không muốn lo lắng về tương lai quá nhiều. Mặc dù, tôi biết những điều đó sẽ xuất hiện trong suy nghĩ, tuy nhiên mình không kiểm soát được tương lai mà mình chỉ biết được mọi việc ở hiện tại. Tôi luôn sống với lòng biết ơn những gì đã trải qua, dù là đau khổ, mệt mỏi hay những quãng thời gian rất khó khăn nhưng tất cả đều giúp tôi hoàn thiện như ngày hôm nay.

Tôi sẽ 'không lấy chồng bỏ cuộc chơi'

* Thiều Bảo Trâm có áp lực về việc giữ gìn ngoại hình của mình?

- Tôi không cực đoan về chuyện này, tôi có kỷ luật trong việc chăm sóc vẻ ngoài chứ không dùng từ áp lực ở đây. Nhưng tôi không bao giờ cam tâm để mình không đẹp hoặc không khỏe, tôi rất sợ cơ thể mình không khỏe. Nếu như trước đây mình đã tập cho cơ thể săn chắc nhưng sau đó lại thấy mình có vẻ lười biếng thì lập tức tôi trở lại lịch tập luyện, ăn uống cho cơ thể tốt nhất. Mỗi khi ra đường mình phải luôn ý thức chỉn chu, gọn gàng, chọn những bộ đồ tươm tất và trang điểm nhẹ. Thêm nữa, mình cũng phải giữ thân hình thon thả để khi lên hình, đi diễn mình đẹp nhất có thể.

* Thiều Bảo Trâm là người đa dạng trong phong cách thời trang. Vậy chị có bao giờ nhận những lời bình luận khiếm nhã khi diện đồ gợi cảm?

- Tôi không gặp những bình luận như thế vì hình ảnh của tôi vẫn phù hợp với độ tuổi của mình. Tôi luôn tự nhủ phải lựa chọn trang phục vừa phải, vì giới hạn giữa gợi cảm và phản cảm khá gần nhau nên mình cần tỉnh táo để lựa chọn hình ảnh phù hợp nhất. Tôi thường được mọi người khen về vóc dáng vì tôi luôn chăm sóc và yêu cơ thể theo cách riêng nên tôi không hay so sánh với người khác. Tôi cũng không để mình quá vui với những bình luận khen vì bản thân dễ bị ảo tưởng về điều gì đó, thậm chí mình buồn nếu không ai khen nên tôi luôn giữ cho cảm xúc được cân bằng.

Thiều Bảo Trâm cho biết cô không phải là người quá khó tính trong công việc NVCC

* Trong suốt hành trình nghệ thuật, Thiều Bảo Trâm có bao giờ thấy mình là một ngôi sao và được quyền đặt ra yêu cầu cho mọi người?

- Đối với tôi, tôi không dùng từ ngôi sao. Mỗi khi đi làm, tôi có quản lý, ê kíp và tôi cũng biết trước mình cần làm gì ở sự kiện nên tôi cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất. Tôi luôn tự nói với mình không được yêu cầu điều gì quá giới hạn. Tôi có thể hỗ trợ đối tác càng nhiều càng tốt để hai bên hoàn thành công việc vui vẻ, nếu khách hàng mong muốn tôi hỗ trợ thêm điều gì đó thì tôi cũng sẵn sàng. Vì được mọi người yêu thương và làm việc mỗi ngày là niềm hạnh phúc rồi. Tôi không phải là người quá khó tính.

* Đôi khi cuộc sống của Thiều Bảo Trâm bị khuấy động bởi những tin đồn, có những thời điểm tên và hình ảnh của chị xuất hiện ở khắp mạng xã hội. Lúc đó, chị làm gì để giữ vững tinh thần của mình?

- Tôi thấy đã là nghệ sĩ thì phải chịu những chuyện đó, tôi không than vãn hay cảm thấy bất công. Khi là nghệ sĩ, dù là chuyện đời tư hay chuyện gì mọi người cũng quan tâm nhiều hơn bình thường. Nhưng về chuyện tình cảm, đó là chuyện riêng tư nên tôi không bao giờ chia sẻ, còn lại tôi luôn sẵn sàng chia sẻ về sản phẩm âm nhạc. Tôi giữ tâm trạng thoải mái khi đối diện với những điều đó vì tôi đã làm nghề lâu rồi nên nó không phải là thứ gây áp lực lên tôi quá nhiều. Nếu làm nghệ sĩ mà muốn mọi người không quan tâm thì không được. Đương nhiên sẽ có người thương và không thương nên tôi đón nhận mọi thứ một cách tích cực nhất.

* Quan điểm của Thiều Bảo Trâm về tình yêu bây giờ khác như thế nào so với trước đây?

- Tôi nghĩ mỗi độ tuổi đều có suy nghĩ khác nhau về tình yêu, từng trải nghiệm sẽ mang đến cho mình những bài học khác nhau. Trước đây, tôi suy nghĩ tình yêu là màu hồng và chưa có nhiều bài học, chưa trải nghiệm được nhiều thứ. Ngày xưa, tôi thường miêu tả gu người yêu của mình thế này thế kia nhưng khi ở tuổi 29, tôi muốn gặp được một người bao dung, kiên trì và cùng mình trưởng thành chứ đôi khi tôi thấy chuyện ngoại hình đẹp hay kể cả vật chất đều không bền vững theo thời gian. Ví dụ, người đó hôm nay có nhiều vật chất nhưng ngày mai lại không còn là chuyện bình thường. Yếu tố quan trọng nhất để cả hai vượt qua khó khăn trong tình yêu là sự bao dung và hiểu cho nhau. Tôi chỉ mong được gặp một người như thế.

* Thiều Bảo Trâm có sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp để trở thành một người phụ nữ nội trợ, chăm sóc gia đình khi gặp được đúng người?

- Nhìn các chị trong nhà, tôi hiểu việc mình phải dành thời gian cho gia đình là đúng. Mình phải phân chia thời gian chăm sóc tổ ấm, người mình yêu, con cái, gia đình hai bên... nhưng tôi vẫn phải có một cuộc sống vững vàng bằng công việc của bản thân. Kể cả khi chồng mình có thể kiếm ra tiền và chăm lo cho gia đình, tuy nhiên, mình không biết tương lai họ có gặp vấn đề gì đó về sức khỏe, tài chính hay không. Lúc đó, tôi có thể trở thành chỗ dựa chắc chắn cho người đàn ông của mình và gia đình. Hơn thế nữa, tôi có thể sống với đam mê, ước mơ của riêng mình. Tôi nghĩ tất cả điều đó cũng giúp cuộc sống hạnh phúc và mình có thể chia sẻ niềm vui với bạn đời.

Tôi là một người vừa thích việc đi hát nhưng cũng thích nấu nướng chăm sóc gia đình. Tôi cũng không nghĩ sẽ "lấy chồng bỏ cuộc chơi". Trừ khi nào có em bé, tôi mới phải tạm ngưng một thời gian vì lúc đó bụng to rồi thì làm sao đi hát được nhưng sau đó mình vẫn trở lại với nghệ thuật (cười).

* Cảm ơn những chia sẻ của Thiều Bảo Trâm!