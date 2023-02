Thiếu cả ngàn hecta bãi đậu, xe ô tô 'mượn' hết cả vỉa hè, lòng đường TP.HCM

Ô tô xếp đậu thành hàng dài, chiếm trọn 1 làn đường; xe to, xe nhỏ "ôm" lấy vỉa hè của người đi bộ; đường 2 làn xe nhưng vẫn phải tự sắp xếp chừa thêm 2 làn bổ sung để nhường chỗ cho ô tô đậu "lụi"... Những hình ảnh này được ghi nhận ở hầu hết các tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM.

Hàn Thuyên (quận 1) là một trong những tuyến đường nổi tiếng với "vấn nạn" đậu xe trái phép. Dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử phạt nhưng gần như không lúc nào, đường Hàn Thuyên vắng bóng xe đậu dọc 2 bên

Phía đối diện Hàn Thuyên, đường Alexandre de Rhodes cũng là tuyến đường cấm nhưng thường xuyên được các tài xế ưu tiên chọn làm điểm dừng, đậu xe công cộng

Giữa trung tâm thành phố, trên đường Công xã Paris, dòng xe ngang nhiên đậu ngay trước biển cấm, đè cả vào khu vực chờ xe buýt

Dọc Công xã Paris chạy về hướng Nguyễn Du (quận 1), men theo vỉa hè là dòng xe đậu trái phép

Đồng Khởi - con đường nổi tiếng nhất và là linh hồn của Sài Gòn cũng không thoát khỏi những tài xế đậu chui

Theo quy định, khi phát hiện ô tô dừng, đỗ nơi có biển cấm, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt nếu chủ xe vi phạm có mặt hoặc phạt nguội qua trích xuất hình ảnh từ camera. Hiện hình thức phạt nguội được áp dụng theo Thông tư 15/2022/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 65/2020/TT-BCA.

Trường hợp CSGT lập biên bản xử phạt trực tiếp, nếu chủ xe vi phạm có mặt, xuất trình đầy đủ giấy tờ CSGT sẽ lập biên bản phạt hành chính, không cưỡng chế phương tiện.

Vòng về hướng quận 3, đường Hồ Xuân Hương là 1 trong những "điểm nóng" đậu xe trái phép

Đường Hồ Xuân Hương đoạn giao Cách Mạng Tháng 8 mặt đường 2 làn xe khá rộng, thông thoáng nhưng thường xuyên ùn ứ do xe đậu kín 2 bên, chỉ đủ cho 1 chiếc ô tô cùng xe máy len vào giữa

Khu vực quận 3 có nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp như đường Nguyễn Thị Diệu nhưng thường xuyên bị chiếm dụng, cản trở rất lớn lưu thông

Đây là vỉa hè đường Trần Quốc Thảo đoạn giao Ngô Thời Nhiệm. Hai xe đối đầu chiếm luôn 2 chỗ

Đường Trương Định thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài từ phía quận 1 sang tới quận 3. Một trong những nguyên nhân do xe đậu vô tội vạ 2 bên đường, chỉ còn khoảng nhỏ cho các phương tiện chen nhau di chuyển

Những chiếc xe "nửa trên nửa dưới" như thế này là "đặc sản" trên tuyến đường Tú Xương

Khi vỉa hè không còn là chỗ cho người đi bộ

Dòng xe xếp hàng dài ngay ngắn trên tuyến đường Lê Quý Đôn

Từ Lê Quý Đôn rẽ vào Võ Thị Sáu, gần như chiều nào cũng ùn ứ nghiêm trọng vì hàng xe chiếm dụng gần hết 1 làn đường. Chỗ dừng cho xe buýt đón khách cũng... chiếm luôn

Theo thông tin từ Sở GTVT TP.HCM, hiện nay, lượng ô tô thành phố quản lý khoảng hơn 850.000 phương tiện, cùng hơn 7,8 triệu xe máy (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021), chưa tính xe vãng lai từ địa phương khác.

Số liệu ghi nhận từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM trên địa bàn quận 1, 3, 5 cho thấy đang có hơn 21.500 phương tiện ô tô. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, số ô tô đăng ký mới là hơn 7.500 xe, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, trong khi hệ thống bến bãi ở thành phố hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch (thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha) khiến nhu cầu đỗ, giữ xe ngày càng bức bách, đặc biệt ở khu trung tâm thành phố.