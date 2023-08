Thiếu gia vướng tin đồn hẹn hò Lisa (BlackPink) giàu cỡ nào?

Trong cuộc trò chuyện với The New York Times hồi 2021, Frédéric Arnault tiết lộ từ nhỏ anh muốn trở thành một kiến trúc sư nhưng đến 15 tuổi, niềm đam mê bỗng chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, thiếu gia này không tiết lộ lý do rẽ hướng, cho rằng đó là vấn đề riêng tư. Frédéric theo học tại École Polytechnique - ngôi trường đại học về khoa học, công nghệ hàng đầu nước Pháp