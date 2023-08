BlackPink quay video kỷ niệm 7 năm hoạt động tại Việt Nam

Video BlackPink mừng 7 năm hoạt động được quay ở một khách sạn tại Hà Nội CẮT TỪ CLIP

Hôm 8.8 vừa qua, BlackPink chính thức tròn 7 năm hoạt động. Trên trang cá nhân, những nữ thần tượng cập nhật nhiều hình ảnh ăn mừng kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc. Tài khoản Facebook của BlackPink cũng chia sẻ đoạn clip cảnh các thành viên cùng tương tác và trò chuyện vui vẻ xoay quanh hành trình của họ suốt 7 năm qua.

V-Blink (fan BlackPink tại Việt Nam) phát hiện ảnh cùng video nhóm đăng tải đều được chụp ở Hà Nội, lúc các cô gái đến đây thực hiện concert Born Pink tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 29 và 30.7. Người hâm mộ "soi" được chữ tiếng Việt và chiếc cốc nước in hình Hồ Gươm trong đoạn clip lưu giữ lại giây phút BlackPink kỷ niệm 7 năm bên nhau.

Hình ảnh nhóm trong hậu trường concert INSTAGRAM NV

Việc BlackPink liên tục chia sẻ hình ảnh và video thực hiện ở Việt Nam làm V-Blink hạnh phúc lẫn thích thú. Trước đó, nhóm đã cập nhật video highlight (tổng hợp những chi tiết nổi bật nhất) và hai hình ảnh chính thức của hai đêm diễn Born Pink tại Hà Nội kèm lời nhắn gửi bằng tiếng Việt.



BlackPink trong concert ở Hà Nội FB NV

Ngoài ra, từng thành viên BlackPink cũng đăng tải video và hình ảnh được quay, chụp ở Hà Nội. Riêng Rosé và Lisa viết chú thích bằng tiếng Việt. Đáng chú ý, việc Jisoo và Rosé úp mở mong muốn quay lại Việt Nam khiến cộng đồng fan Việt của BlackPink phấn khích.

BlackPink bao gồm bốn "mẩu": Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa. Nhóm ra mắt ngày 8.8.2016, nổi tiếng với loạt hit Boombayah, Whistle, Ddu Du Ddu Du, How You Like That, Kill This Love, Pink Venom, Shut Down… Qua 7 năm làm việc trong ngành giải trí, mỗi thành viên cũng có sự nghiệp solo thành công. Nhóm nhạc nữ Kpop này thu hút lượng fan đông đảo khắp thế giới, được cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In công nhận là hiện tượng K-pop toàn cầu, giúp lan truyền K-pop trên toàn thế giới.

Fan chờ đợi nhóm có thêm nhiều dự án chất lượng sau 7 năm hoạt động INSTAGRAM NV

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10.2022, kể từ đó, concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Riêng hai đêm diễn tại Hà Nội diễn ra vào tối 29 và 30.7 thu hút hơn 60.000 khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Trong concert Born Pink tại Hà Nội, BlackPink ghi dấu ấn đẹp với phong cách trình diễn mạnh mẽ, quyến rũ và cuốn hút. Nhóm chiếm cảm tình người xem khi trò chuyện với fan bằng tiếng Việt, nhảy theo hit See tình của Hoàng Thùy Linh, chụp ảnh tạo dáng cùng nón lá…