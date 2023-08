BlackPink đăng tải video tổng hợp hai đêm diễn tại Hà Nội

Hai đêm diễn Born Pink diễn ra hoành tráng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào cuối tháng 7 năm nay FB NV

Trên tài khoản Facebook chính thức, BlackPink làm fan Việt thích thú khi cập nhật video highlight (tổng hợp những chi tiết nổi bật nhất) của hai đêm diễn Born Pink tại Hà Nội.



Trong clip ghi lại những giây phút bùng nổ của BlackPink từ tiết mục nhóm, sân khấu solo cho đến màn nhảy theo hit See tình của Hoàng Thùy Linh. Pháo hoa rực rỡ tại sân vận động Mỹ Đình cũng là điểm nhấn của hai đêm diễn vừa qua.

Những khoảnh khắc khó quên trong concert BlackPink tại Hà Nội CẮT TỪ CLIP

Đặc biệt, đoạn clip còn có hàng loạt khoảnh khắc V-Blink (fandom BlackPink tại Việt Nam) ủng hộ nồng nhiệt những chủ nhân hit Shut Down, "phủ hồng" sân vận động Mỹ Đình và hát vang theo nhóm suốt concert.

Chiến dịch cổ vũ BlackPink của V-Blink như xe bus in ảnh thần tượng chạy vòng quanh thành phố hay những chiếc nón lá, banner "đen - hồng" cũng được xuất hiện trong video này.

Nón lá, xe bus in hình và chữ BlackPink CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, tài khoản Facebook BlackPink còn chia sẻ hai hình ảnh chính thức của nhóm ở hai đêm diễn tại Hà Nội, cùng dòng trạng thái Anh - Việt: Falling in love with our V-Blinks all over again. We had a blast thanks to your heated energy. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại lần sau (Lại yêu các V-Blink của chúng ta nữa rồi. Chúng mình đã có một khoảng thời gian bùng nổ nhờ nguồn nhiệt huyết của các bạn).

Trước đó, từng thành viên BlackPink cũng đăng tải video và hình ảnh được quay, chụp ở Hà Nội nhân dịp đến đây tổ chức concert Born Pink vào cuối tháng 7.2023. Riêng Rosé và Lisa cập nhật chú thích bằng tiếng Việt. Rosé bày tỏ: "Tôi yêu bạn, Việt Nam", Lisa nhắn gửi: "Cảm ơn Việt Nam".

Lisa (trái) và Rosé viết trạng thái bằng tiếng Việt INSTAGRAM NV

Đáng chú ý, việc Jisoo và Rosé úp mở mong muốn quay lại Việt Nam khiến cộng đồng fan Việt của BlackPink phấn khích. Nhiều người hâm mộ phỏng đoán nhóm nhiều khả năng sẽ trở lại thời gian tới.

BlackPink bao gồm bốn thành viên: Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa. Nhóm nhạc nữ Kpop này thu hút lượng fan đông đảo khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Riêng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10.2022, kể từ đó, concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tính đến nay, Born Pink là tour diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ.

Fan Việt kỳ vọng BlackPink tổ chức thêm concert tại Việt Nam FB NV

Born Pink tại Hà Nội diễn ra vào tối 29 và 30.7 thu hút hàng chục ngàn khán giả trong nước lẫn quốc tế. Fan hy vọng sau BlackPink sẽ có thêm nhiều sao Kpop nói riêng và nghệ sĩ quốc tế nói chung đến Việt Nam tổ chức biểu diễn, giao lưu người hâm mộ.