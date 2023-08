Bạn trai Jisoo (BlackPink) từng được ‘đẩy thuyền’ với mỹ nhân đình đám nào?

Mới đây, truyền thông xứ kim chi bùng nổ trước tin thành viên nhóm nhạc đình đám BlackPink - Jisoo hẹn hò sao nam Ahn Bo Hyun. Khán giả không khỏi bất ngờ, gửi lời chúc đến cặp đôi mới của showbiz. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ tiếc nuối khi bị "lật thuyền" Ahn Bo Hyun cùng các "người tình màn ảnh".



Trước khi công khai chuyện tình cảm với nữ thần tượng Jisoo (BlackPink), Ahn Bo Hyun từng "nên duyên" với loạt sao nữ như Park Min Young, Han So Hee, Shin Hye Sun... trên màn ảnh Hàn

Ahn Bo Hyun (sinh năm 1988) là một trong những sao nam quen mặt của làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2014. Vốn không có kinh nghiệm hay được đào tạo bài bản, anh không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất và tạo được thành công nhất định. Ahn Bo Hyun dần được khán giả chú ý khi đảm nhận vai diễn trung sĩ Im Kwang Nam trong tác phẩm đình đám Hậu duệ mặt trời.

Nam diễn viên không ngần ngại thử sức với đa dạng thể loại vai như anh bạn trai cũ tồi tệ trong Wednesday 3:30 PM, đô vật Pyo Tae Jin trong Độc cô tiền truyện, vai phản diện Jang Geun Won trong Tầng lớp Itaewon - Itaewon Class (2020)… Không chỉ vậy, Ahn Bo Hyun còn được đông đảo khán giả lập hội "đẩy thuyền" khi hợp tác ăn ý với nhiều sao nữ đình đám.

Mối tình truyền kiếp của Ahn Bo Hyun - Shin Hye Sun

Ahn Bo Hyun - Shin Hye Sun được xem là một trong những cặp đôi có "phản ứng hóa học" tốt trên màn ảnh Hàn Quốc khi hợp tác trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 - bộ phim ăn khách của mùa hè 2023. Hai người có mối duyên truyền kiếp, trải qua đủ hỉ nộ ái ố để lấy được nước mắt của người xem. Ahn Bo Hyun nắm bắt tốt tâm lý của nhân vật, phối hợp ăn ý với nữ chính Shin Hye Sun, từng bước chinh phục trái tim khán giả.

Ahn Bo Hyun hợp tác cùng Shin Hye Sun trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19

Tại Việt Nam, Shin Hye Sun để lại nhiều ấn tượng với các siêu phẩm đình đám như Chàng hậu, Vẫn mãi tuổi 17, Sứ mệnh cuối cùng của thiên thần, Kẻ săn mộ, Huyền thoại biển xanh…

Ahn Bo Hyun 'tình trong như đã...' với Jo Bo Ah

Năm 2022, Ahn Bo Hyun tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn Do Bae Man trong Công tố viên quân sự Do Bae Man. Phim kể về hai công tố viên quân sự, chọn cùng một công việc vì những lý do khác nhau. Ahn Bo Hyun đóng vai Do Bae Man, một công tố viên thờ ơ chỉ làm việc vì tiền, trong khi Jo Bo Ah đóng vai người thừa kế Cha Woo In, muốn trở thành công tố viên quân sự để trả thù. Hai nhân vật không có nhiều cảnh thân mật nhưng "phản ứng hóa học" vẫn rất ngọt ngào.

Công tố viên quân sự Do Bae Man là một trong những dự án của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen có cánh từ khán giả, mang đến sự thú vị cho người xem thông qua cốt truyện lôi cuốn. Ahn Bo Hyun thu hút lượng fan nhất định nhờ những chuyển biến tốt trong tâm lý và tính cách nhân vật, khéo léo thể hiện các cảm xúc của vai diễn.

Ahn Bo Hyun táo bạo cảnh nóng cùng Han So Hee

My Name (2021) là bộ phim giúp Ahn Bo Hyun và Han So Hee trở thành một trong những bộ đôi màn ảnh ăn ý. Trong vai viên cảnh sát Pil Do, Ahn Bo Hyun phát triển tâm lý từ việc chán ghét, tranh cãi đến tin tưởng và chăm sóc Ji Woo (Han So Hee). Cả Ahn Bo Hyun và Han So Hee đều mạnh mẽ, có cá tính riêng, từ đó khiến khán giả yêu mến và lập hội "đẩy thuyền".

Ahn Bo Hyun và Han So Hee có những phân đoạn nóng bỏng khiến người xem thích thú. Han So Hee chia sẻ về cảnh "xúc tác cơ thể" với Ahn Bo Hyun: "Một số người nói rằng cảnh giường chiếu của Ji Woo với Pil Do xảy ra quá đột ngột. Lúc đầu, tôi cũng tự hỏi 'Có sao không?'. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với đạo diễn và biên kịch, tôi hiểu rằng cảnh giường chiếu nhằm mục đích tiết lộ cách Ji Woo chấp nhận những cảm xúc như một con người. Tôi nghĩ cảnh quay này đã giúp cô ấy lần đầu tiên trở thành một con người và có động cơ để sống như một con người".

Chuyện tình đứt đoạn với Kim Go Eun trong ' Các tế bào của Yumi'

Với cốt truyện và cách dẫn dắt đặc biệt, Các tế bào của Yumi với sự tham gia diễn xuất của Ahn Bo Hyun và Kim Go Eun tạo ấn tượng cho "mọt phim" Hàn. Ahn Bo Hyun hóa thân thành nhà lập trình game Goo Woong, ngoài công việc anh chỉ quan tâm đến cô người yêu là Yumi (Kim Go Eun).

Jisoo từng tiết lộ Các tế bào của Yumi là bộ phim truyền hình mà cô yêu thích

Không mấy chăm chút vẻ bề ngoài, cũng không biết nói những lời lãng mạn dẫn đến mối tình của hai người dần đi vào ngõ cụt. Họ rất trung thực với cảm xúc của mình và luôn thẳng thắn đối mặt với thực tại. Không thể viết trọn vẹn chuyện tình yêu trong Các tế bào của Yumi, Ahn Bo Hyun - Kim Go Eun khiến người xem tiếc nuối, khắc khoải.

Tình tay ba giữa Kim Jae Wook - Park Min Young - Ahn Bo Hyun

Bí mật nàng fangirl - Her Private Life (2019) từng "làm mưa làm gió" trong cộng đồng người hâm mộ nói riêng và làng giải trí nói chung. Nhiều bình luận ngợi khen diễn xuất của Kim Jae Wook, Park Min Young và Ahn Bo Hyun. Phim xây dựng chuyện tình giữa "chủ tịch" Ryan Gold (Kim Jae Wook) và nàng fangirl Sung Duk Mi (Park Min Young).

Ahn Bo Hyun yêu đơn phương "chị đẹp" Park Min Young trong Bí mật nàng fangirl

Ahn Bo Hyun trong vai Nam Eun Ki - "thanh mai trúc mã" của Duk Mi. Eun Ki có một bí mật, đó là tình yêu đơn phương dành đến cô bạn thuở nhỏ. Anh luôn ở phía sau, làm điểm tựa cho Duk Mi. Sự si tình, chân thành và tốt bụng của nhân vật đã giúp Ahn Bo Hyun làm siêu lòng bao người hâm mộ.