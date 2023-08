YG phải chi bao nhiêu nếu BlackPink gia hạn hợp đồng?

Theo truyền thông Hàn, mỗi thành viên BlackPink có thể nhận được khoản đặt cọc lên tới hàng chục tỉ đồng để gia hạn hợp đồng với công ty. Cụ thể, theo tờ International Business Times, nhà nghiên cứu Cha Yoo Mi phân tích: “Xem xét từ số tiền đặt cọc của Big Bang là hơn 18 tỉ đồng/người và Twice là gần 22 tỉ đồng/người thì khoản tiền đặt cọc cho mỗi thành viên BlackPink sẽ vào rơi khoảng 18 - 27 tỉ đồng. Việc tái ký với nhóm không phải chuyện đơn giản bởi hiện tại BlackPink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, chinh phục thị trường toàn cầu bằng những bản hit đình đám”.



BlackPink là nhóm nhạc nữ Kpop đình đám, hoạt động sôi nổi trên phạm vi toàn cầu YG ENTERTAINMENT

Trước đó, truyền thông Hàn cũng đưa ra những dự đoán mới nhất về việc tái ký này. Theo đó, ngành chứng khoán phân tích, dựa vào ngày ra mắt của BlackPink là ngày 8.8.2016 thì dự kiến ngày thông báo về tình hình hợp đồng sẽ cũng vào ngày 8.8. Nhưng với lịch trình world tour kéo dài đến cuối tháng 8 của nhóm nhạc, nhiều nhà phân tích tin rằng việc tái ký hợp đồng có thể xảy ra. Vì BlackPink chiếm hơn 80% lợi nhuận hoạt động của YG, một số nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan ngại và cho biết họ sẽ đánh giá lại giá trị của công ty sau khi có thông báo về việc gia hạn hợp đồng. Có thể thấy việc tái ký ảnh hưởng rất nhiều đến triển vọng kinh doanh của công ty và các quyết định đầu tư trong tương lai.

Nhìn chung, khán giả xứ Hàn không khỏi xôn xao, nhiệt tình thảo luận trên các cộng đồng trực tuyến của nước này. Phần lớn cư dân mạng cho rằng công ty nên tăng mức đặt cọc và bổ sung thêm các lợi ích để đạt được thỏa thuận. Một số khác nghĩ YG nên tập trung vào Baby Monster để phòng trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Họ bình luận: “YG không nên cầu xin họ gia hạn sao? Lợi nhuận của họ phụ thuộc vào BlackPink", "Không phải 1,5 tỉ won (khoảng 27 tỉ đồng) là quá thấp sao? Số tiền đặt cọc thấp hơn tôi nghĩ", "Theo tôi, YG thực sự cần phải trả cho họ nhiều hơn nữa để giữ chân họ", "YG về cơ bản là BlackPink vào thời điểm này, họ nên hy vọng Baby Monster sẽ nổi tiếng nếu BlackPink rời đi”, "Tôi nghĩ tỷ lệ thanh toán của họ trong tương lai quan trọng hơn số tiền thanh toán hợp đồng ban đầu", "Tôi không nghĩ rằng các thành viên sẽ đột ngột mất đi sự nổi tiếng nếu họ đi theo con đường riêng của họ, vì vậy tôi nghĩ họ nên tìm một nơi nào đó mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn"...

Trước làn sóng dư luận, YG đã phải lên tiếng về các thông tin liên quan đến việc gia hạn hợp đồng, cho biết hợp đồng hiện tại sẽ kéo dài đến cuối tháng 8: "Có thể sẽ có thay đổi như là thỏa thuận sớm, nhưng world tour đã được lên lịch, vì vậy hợp đồng hiện tại có thể duy trì đến cuối tháng 8. Thời điểm thông báo gia hạn hợp đồng có thể là sau tháng 9".

OST The Girls sẽ được phát hành chính thức vào ngày 23.8 YG ENTERTAINMENT

Tuy nhiên, mới đây Twitter chính thức của BlackPink The Game đã thông báo ca khúc OST The Girls sẽ chính thức ra mắt thông qua nền tảng game. Dù chỉ là một sản phẩm kết hợp với game, The Girls đã khiến các fan nóng lòng chờ đợi, bởi đây là lần trở lại đầu tiên của 4 cô nàng sau gần một năm ra mắt album Born Pink phát hành vào tháng 9.2022. Hiện, ngày phát hành MV của bản OST được ấn định vào ngày 23.8. Tuy nhiên, BlackPink The Game chưa đề cập đến việc cho ra mắt ca khúc này trên các nền tảng nhạc số. Nhưng hơn hết, cư dân mạng xem đây là tín hiệu tích cực trong vấn đề gia hạn hợp đồng.



BlackPink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế và đạt nhiều thành công trên toàn cầu với các ca khúc như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU và How You Like That. Theo Nate, YG Entertainment có khả năng sẵn sàng chi hơn 1.500 tỉ đồng để BlackPink gia hạn hợp đồng với công ty. Riêng Lisa nhận được lời đề nghị rời YG với mức phí gần 2.000 tỉ đồng. BlackPink hiện đang trong chặng cuối của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink, dự kiến kết thúc vào ngày 26.8 tại sân vận động Dodger ở Los Angeles, California, Mỹ.