Jisoo (BlackPink) chính thức công khai hẹn hò với nam diễn viên mới nổi

Sáng ngày 3.8, trang thông tin Dispatch đã công bố Jisoo - thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink đang hẹn hò với nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Theo đó, cả hai thường hẹn hò tại khu phức hợp dân cư Yongsan, nơi nữ thần tượng đang ở. Do lịch trình tour diễn Born Pink của nữ ca sĩ còn đang diễn ra và tiến trình quay phim See you in my 19th life cùng Busan boys: Sydney bound của nam diễn viên còn dang dở, cặp đôi cố gắng điều chỉnh lịch trình để phù hợp với nhau.

Trái ngược với những phản ứng tiêu cực thường thấy ở tin tức hẹn hò của các thần tượng, người hâm mộ BlackPink nói chung và Jisoo nói riêng tại Việt Nam đều bày tỏ sự vui mừng trước hạnh phúc của cặp đôi mới làng giải trí xứ kim chi. Khán giả gửi nhiều lời chúc phúc tới cặp đôi. Nhiều người nhận xét cả hai tương đối hợp nhau, từ năm sinh cho tới ngoại hình, tính cách và hy vọng cuộc tình sẽ có một kết thúc đẹp.