Thiếu giáo viên trầm trọng ở Quảng Nam

Còn hơn 2.000 biên chế chưa sử dụng nhưng vẫn thiếu hơn 1.000 giáo viên

Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết năm 2024, toàn ngành giáo dục được giao tổng cộng 23.741 biên chế, tuy nhiên đến nay mới sử dụng 21.354 biên chế. Hiện toàn tỉnh còn đến 2.387 biên chế chưa sử dụng, trong đó tập trung phần lớn ở cấp học mầm non, tiểu học và THCS do các địa phương quản lý với 2.273 biên chế. Riêng cấp học THPT chỉ có 114 biên chế chưa sử dụng. Dù vậy, số biên chế giao vẫn còn thiếu 422 chỉ tiêu so với định mức của Quyết định 2428 của UBND tỉnh, còn nếu theo quy định của Bộ GD-ĐT thì thiếu 1.173 chỉ tiêu biên chế.

Tình trạng này cũng diễn ra tại TP.HCM. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện TP chưa sử dụng hết chỉ tiêu so với số biên chế được giao theo quy định trong 2 năm học gần nhất là 2022-2023 và 2023-2024. Cụ thể, tính đến nay số biên chế chưa sử dụng là 8.379 người, trong đó bậc mầm non là 1.192 người; tiểu học 2.787 người; THCS 3.184 người; THPT 938 người; giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 154 người; giáo dục chuyên biệt 84 người, trung cấp 40 người.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay lý do không sử dụng được hết biên chế là không tuyển dụng được GV phù hợp. Mặc dù nhu cầu về nhân lực rất cấp thiết nhưng các trường học vẫn không thể tuyển đủ số lượng cần thiết do một số vị trí không có ứng viên đăng ký tuyển dụng.

Mỗi năm, trung bình TP.HCM cần tuyển thêm khoảng 5.000 GV cho các bậc học từ mầm non cho đến THPT, nhưng số GV trúng tuyển chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu, thậm chí có môn học rơi vào tình trạng không có ứng viên.

Mạnh Cường - Bích Thanh