Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thiếu nam giới nghiêm trọng, Latvia cho phụ nữ ‘thuê chồng theo giờ’

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/12/2025 19:29 GMT+7

Nhiều phụ nữ tại Latvia đã tìm đến dịch vụ ‘thuê chồng theo giờ’ để đỡ đần việc nhà, trong bối cảnh quốc gia Baltic này khan hiếm đàn ông.

Theo báo New York Post ngày 5.12, dịch vụ thuê chồng theo giờ đang nở rộ ở Latvia. Theo đó, phụ nữ nước này phải thuê người làm những công việc vốn thường do đàn ông đảm nhiệm.

Báo cáo mới của Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) Eurostat cho thấy phụ nữ ở Latvia nhiều hơn nam tới 15,5%, cao gấp 3 lần mức trung bình của toàn khối. Ở nhóm những người trên 65 tuổi, số phụ nữ thậm chí nhiều gấp đôi nam.

Thiếu nam giới nghiêm trọng, quốc gia châu Âu cho phụ nữ ‘thuê chồng theo giờ’ - Ảnh 1.

Những cô gái tham dự tổng duyệt cho một lễ hội âm nhạc và khiêu vũ truyền thống tại Latvia năm 2023

ẢNH: AFP

Sự mất cân bằng giới tính khiến phụ nữ khó tìm được “nửa kia” của mình tại Latvia. Chị Dania, làm việc tại các sự kiện lễ hội, cho biết 98% đồng nghiệp là nữ. “Điều đó không có vấn đề gì, chỉ là đôi khi bạn muốn có nam giới để trò chuyện hay tán tỉnh. Tất cả bạn bè của tôi đều ra nước ngoài và có bạn trai ở đó”, chị Dania chia sẻ.

Một số doanh nghiệp ở Latvia đã triển khai dịch vụ cho thuê nam giới trong thời gian ngắn để đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo Đài NDTV, nền tảng Komanda24 lập ra cho phép phụ nữ bỏ ra vài euro đã có thể thuê những người “đàn ông với đôi tay vàng”, chủ yếu là họ sẽ làm dịch vụ sửa ống nước, đóng kệ, lắp TV, trong khi không phải chịu áp lực hẹn hò hay ứng xử.

Một nền tảng khác khác là Remontdarbi.lv cũng cung cấp “chồng theo giờ” trực tuyến, cam kết có mặt trong vòng một giờ để sơn tường, sửa rèm hoặc xử lý các việc vặt trong nhà.

Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nam giới kéo dài một phần do tuổi thọ nam giới Latvia thấp hơn đáng kể so với nữ. Nam giới có tỉ lệ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ, tỉ lệ thừa cân hoặc béo phì cũng cao hơn, dẫn đến sức khỏe kém và tuổi thọ thấp. Đây được xem là nguyên nhân lớn khiến số lượng đàn ông trong độ tuổi kết hôn ở Latvia trở nên khan hiếm.

Tin liên quan

Cô gái Nhật kết hôn với bạn trai AI

Cô gái Nhật kết hôn với bạn trai AI

Một phụ nữ Nhật Bản đã tìm thấy tình yêu và kết hôn với người bạn đời được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi chấm dứt mối quan hệ ngoài đời kéo dài 3 năm.

Thành phố Trung Quốc tặng vé số cho người kết hôn

Khám phá thêm chủ đề

thuê chồng Latvia mất cân bằng giới tính châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận