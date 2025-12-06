Thiếu nam giới nghiêm trọng, Latvia cho phụ nữ ‘thuê chồng theo giờ’

Theo báo New York Post ngày 5.12, dịch vụ thuê chồng theo giờ đang nở rộ ở Latvia. Theo đó, phụ nữ nước này phải thuê người làm những công việc vốn thường do đàn ông đảm nhiệm.

Báo cáo mới của Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) Eurostat cho thấy phụ nữ ở Latvia nhiều hơn nam tới 15,5%, cao gấp 3 lần mức trung bình của toàn khối. Ở nhóm những người trên 65 tuổi, số phụ nữ thậm chí nhiều gấp đôi nam.

Những cô gái tham dự tổng duyệt cho một lễ hội âm nhạc và khiêu vũ truyền thống tại Latvia năm 2023 ẢNH: AFP

Sự mất cân bằng giới tính khiến phụ nữ khó tìm được “nửa kia” của mình tại Latvia. Chị Dania, làm việc tại các sự kiện lễ hội, cho biết 98% đồng nghiệp là nữ. “Điều đó không có vấn đề gì, chỉ là đôi khi bạn muốn có nam giới để trò chuyện hay tán tỉnh. Tất cả bạn bè của tôi đều ra nước ngoài và có bạn trai ở đó”, chị Dania chia sẻ.

Một số doanh nghiệp ở Latvia đã triển khai dịch vụ cho thuê nam giới trong thời gian ngắn để đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo Đài NDTV, nền tảng Komanda24 lập ra cho phép phụ nữ bỏ ra vài euro đã có thể thuê những người “đàn ông với đôi tay vàng”, chủ yếu là họ sẽ làm dịch vụ sửa ống nước, đóng kệ, lắp TV, trong khi không phải chịu áp lực hẹn hò hay ứng xử.

Một nền tảng khác khác là Remontdarbi.lv cũng cung cấp “chồng theo giờ” trực tuyến, cam kết có mặt trong vòng một giờ để sơn tường, sửa rèm hoặc xử lý các việc vặt trong nhà.

Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nam giới kéo dài một phần do tuổi thọ nam giới Latvia thấp hơn đáng kể so với nữ. Nam giới có tỉ lệ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ, tỉ lệ thừa cân hoặc béo phì cũng cao hơn, dẫn đến sức khỏe kém và tuổi thọ thấp. Đây được xem là nguyên nhân lớn khiến số lượng đàn ông trong độ tuổi kết hôn ở Latvia trở nên khan hiếm.