Thiếu nhân lực, ngành y tế An Giang thông báo tuyển hơn 1.000 người

Ngày 8.10, tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang vừa ký ban hành thông báo về việc tuyển dụng 1.042 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong năm 2024.

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng 1.042 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc trong năm 2024 ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 15 cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tùy theo vị trí việc làm Sở sẽ tuyển dụng viên chức ở nhiều ngành, nghề từ trình độ trung cấp cho đến đại học nhằm bổ sung số viên chức còn thiếu cho 11 Trung tâm Y tế cấp huyện và 4 đơn vị tuyến tỉnh là: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y và Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang.

Trong đợt tuyển dụng này có 6 đơn vị cấp huyện tuyển từ 100 viên chức trở lên, gồm Trung tâm Y tế các huyện: Thoại Sơn tuyển 145 người, Phú Tân tuyển 115 người, Chợ Mới tuyển 112 người, Châu Thành tuyển 108 người, An Phú tuyển 104 người và H.Tri Tôn tuyển 100 người.

Thiếu hụt nhân sự ở các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang

Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin sẽ tổ chức xét tuyển 2 vòng đối với những hồ sơ có đủ điều kiện theo quy định ở vị trí tuyển dụng. Trong đó, vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ điều kiện vòng 1, người dự tuyển được tham dự vòng 2 thi vấn đáp môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian tổ chức vòng 1, dự kiến từ ngày 18.11 - 5.12. Vòng 2 dự kiến ngày 20 - 21.12.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị tuyến tỉnh nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh An Giang. Đối với thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố sẽ nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm Y tế huyện cần dự tuyển. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 9.10 đến hết ngày 8.11.

Liên quan đến công tác tuyển dụng trên, trước đó, Sở Y tế tỉnh An Giang đã báo cáo UBND tỉnh An Giang về tình trạng thiếu hụt nhân sự ở các đơn vị trực thuộc. Tính đến cuối tháng 6.2024, 16 đơn vị nêu trên được giao 4.093 người theo đề án vị trí việc làm, tuy nhiên số lượng người làm việc có mặt chỉ 2.633 người.

Ngày 30.9, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang.