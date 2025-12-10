Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị “nuốt chửng”:

Thiếu nhân sự không đáng sợ bằng thiếu trách nhiệm

Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
10/12/2025 08:44 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên về việc giữ trật tự đô thị, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho rằng thiếu nhân sự không đáng sợ bằng thiếu trách nhiệm.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, họp chợ vẫn khá trầm trọng, nhất là sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng trật tự đô thị chấm dứt hoạt động. TP.HCM có nên quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cán bộ, công chức phụ trách nếu để lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài, phát sinh điểm nóng?

Đại biểu HĐND TP.HCM Lê Minh Đức: Đúng là chúng ta đang đối diện với một "khoảng trống" nhất định khi chuyển đổi mô hình quản lý và sắp xếp lại lực lượng. Tuy nhiên, tôi cho rằng thiếu nhân sự không đáng sợ bằng thiếu trách nhiệm.

Thiếu nhân sự không đáng sợ bằng thiếu trách nhiệm trong quản lý đô thị - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về nhân sự, khi không còn đội trật tự đô thị cấp quận, trọng tâm phải dồn về phường. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào việc "ra quân" theo đợt. Giải pháp căn cơ là ứng dụng công nghệ. Một camera thông minh giám sát 24/7 hiệu quả hơn nhiều người đi tuần tra mà không xử lý.

Về trách nhiệm, tôi cho rằng quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Không thể để tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng công khai mà chủ tịch phường hay trưởng công an phường không hay biết. Tôi kiến nghị TP.HCM cần đưa tiêu chí trật tự đô thị vào thang điểm đánh giá thi đua (KPI) của người đứng đầu địa phương. Quan trọng hơn là cần có chế tài cụ thể, nếu một địa bàn để phát sinh "điểm nóng" kéo dài quá 3 tháng không xử lý dứt điểm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, thậm chí xem xét điều chuyển công tác. Có như vậy, kỷ cương mới được thiết lập.

Hiện nay nhiều phường huy động công an phường, lực lượng an ninh cơ sở tham gia xử lý lấn chiếm vỉa hè rất hiệu quả. Vậy các địa phương nên huy động nhân sự ra sao cho hiệu quả, đảm bảo rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo?

Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt là khâu tổ chức thực hiện. Tất nhiên, muốn phát huy hiệu quả trong việc xử lý lấn chiếm vỉa hè thì địa phương cần tính toán huy động nhân sự theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, một đầu mối". UBND phường, xã phải đóng vai trò "nhạc trưởng".

Cần thiết nên thành lập tổ công tác liên ngành do lãnh đạo phường chỉ huy, có quy chế phối hợp rõ ràng. Ví dụ, khung giờ nào lực lượng trật tự đi nhắc nhở, khung giờ nào công an đi xử lý, quy trình thông tin qua lại như thế nào... Cần tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm", hoặc lực lượng này vừa đi khỏi thì lực lượng kia tới phạt cùng một lỗi, gây bức xúc cho người dân.

Vừa qua, UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Sau hơn 2 năm triển khai thu phí, vỉa hè một số tuyến đường ngăn nắp hơn, các hộ kinh doanh mong muốn tiếp tục được nộp phí để sử dụng. Như vậy, sắp tới TP.HCM có nên tiếp tục khai thác vỉa hè đối với các tuyến đường đủ rộng?

Tôi nghĩ UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32/2023 không có nghĩa là cấm tiệt, mà là để xây dựng cơ chế mới phù hợp hơn. Sau hơn 2 năm triển khai thu phí, vỉa hè một số tuyến đường ngăn nắp hơn, cho thấy việc thu phí vỉa hè là phù hợp. Tôi nghĩ TP.HCM sẽ phát huy kết quả này để xây dựng một chính sách quản lý vỉa hè các tuyến đường hay hơn, minh bạch hơn, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Xin cảm ơn ông!


Tin liên quan

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị “nuốt chửng”: Xử lý nghiêm minh, thấu tình

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị “nuốt chửng”: Xử lý nghiêm minh, thấu tình

Thực tiễn tại một số phường cho thấy nếu làm bài bản, quyết liệt và kiên trì thì những 'điểm nóng' về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hoàn toàn có thể được giải quyết.

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị 'nuốt chửng': Công an vào cuộc

Để vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM không bị 'nuốt chửng'

Khám phá thêm chủ đề

thiếu nhân sự lấn chiếm vỉa hè Trật tự đô thị Thiếu trách nhiệm vỉa hè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận