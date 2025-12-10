Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, họp chợ vẫn khá trầm trọng, nhất là sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng trật tự đô thị chấm dứt hoạt động. TP.HCM có nên quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cán bộ, công chức phụ trách nếu để lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kéo dài, phát sinh điểm nóng?

Đại biểu HĐND TP.HCM Lê Minh Đức: Đúng là chúng ta đang đối diện với một "khoảng trống" nhất định khi chuyển đổi mô hình quản lý và sắp xếp lại lực lượng. Tuy nhiên, tôi cho rằng thiếu nhân sự không đáng sợ bằng thiếu trách nhiệm.

Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Về nhân sự, khi không còn đội trật tự đô thị cấp quận, trọng tâm phải dồn về phường. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào việc "ra quân" theo đợt. Giải pháp căn cơ là ứng dụng công nghệ. Một camera thông minh giám sát 24/7 hiệu quả hơn nhiều người đi tuần tra mà không xử lý.

Về trách nhiệm, tôi cho rằng quyền đến đâu thì trách nhiệm đến đó. Không thể để tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng công khai mà chủ tịch phường hay trưởng công an phường không hay biết. Tôi kiến nghị TP.HCM cần đưa tiêu chí trật tự đô thị vào thang điểm đánh giá thi đua (KPI) của người đứng đầu địa phương. Quan trọng hơn là cần có chế tài cụ thể, nếu một địa bàn để phát sinh "điểm nóng" kéo dài quá 3 tháng không xử lý dứt điểm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, thậm chí xem xét điều chuyển công tác. Có như vậy, kỷ cương mới được thiết lập.

Hiện nay nhiều phường huy động công an phường, lực lượng an ninh cơ sở tham gia xử lý lấn chiếm vỉa hè rất hiệu quả. Vậy các địa phương nên huy động nhân sự ra sao cho hiệu quả, đảm bảo rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo?

Tôi nghĩ vấn đề mấu chốt là khâu tổ chức thực hiện. Tất nhiên, muốn phát huy hiệu quả trong việc xử lý lấn chiếm vỉa hè thì địa phương cần tính toán huy động nhân sự theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, một đầu mối". UBND phường, xã phải đóng vai trò "nhạc trưởng".

Cần thiết nên thành lập tổ công tác liên ngành do lãnh đạo phường chỉ huy, có quy chế phối hợp rõ ràng. Ví dụ, khung giờ nào lực lượng trật tự đi nhắc nhở, khung giờ nào công an đi xử lý, quy trình thông tin qua lại như thế nào... Cần tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm", hoặc lực lượng này vừa đi khỏi thì lực lượng kia tới phạt cùng một lỗi, gây bức xúc cho người dân.

Vừa qua, UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Sau hơn 2 năm triển khai thu phí, vỉa hè một số tuyến đường ngăn nắp hơn, các hộ kinh doanh mong muốn tiếp tục được nộp phí để sử dụng. Như vậy, sắp tới TP.HCM có nên tiếp tục khai thác vỉa hè đối với các tuyến đường đủ rộng?

Tôi nghĩ UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32/2023 không có nghĩa là cấm tiệt, mà là để xây dựng cơ chế mới phù hợp hơn. Sau hơn 2 năm triển khai thu phí, vỉa hè một số tuyến đường ngăn nắp hơn, cho thấy việc thu phí vỉa hè là phù hợp. Tôi nghĩ TP.HCM sẽ phát huy kết quả này để xây dựng một chính sách quản lý vỉa hè các tuyến đường hay hơn, minh bạch hơn, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Xin cảm ơn ông!



