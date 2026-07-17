Thiếu nhi TP.HCM lên chuyến tàu nối dài mạch nguồn lịch sử

Chuyến hành trình 9 ngày, 8 đêm (từ ngày 13.7) đưa 75 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu TP.HCM đến với thủ đô Hà Nội và các địa danh lịch sử tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên trên chuyến tàu Bắc - Nam. Chuyến tàu không chỉ đưa các em đi qua những vùng đất của Tổ quốc, mà còn đến gần hơn với lịch sử dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những câu chuyện đầy tự hào về các thế hệ đi trước.

Các đại biểu thiếu nhi TP.HCM trong Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026 ẢNH: CTV

Phương tiện di chuyển bằng tàu lửa còn nhắc nhớ về con tàu Thiếu niên tiền phong do đội viên, thiếu nhi cả nước đóng góp từ phong trào Kế hoạch nhỏ, góp phần thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 từ những ngày đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh.

Trong khuôn khổ chuyến hành trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại thủ đô Hà Nội, đoàn sẽ dâng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham dự lễ thượng cờ và hạ cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; tham dự Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, động viên đại biểu đoàn Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam"...

Tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn đến tham quan đền thờ Đình Hồng Thái, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; tổ chức chương trình giao lưu "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam".

Tại tỉnh Cao Bằng, đoàn tham quan và tìm hiểu tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Pác Bó, cột mốc 108; dâng hương, dâng hoa tại mộ mẹ Việt Nam anh hùng Lân Thị Hò, anh Kim Đồng, đền thờ Hội Nhi đồng cứu quốc; tham quan và tìm hiểu nơi thành lập Hội Nhi đồng cứu quốc tại Khu di tích Kim Đồng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn sẽ đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, tham quan các không gian tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam…