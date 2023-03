Thiếu niên 15 tuổi cầm đầu nhóm trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

10 đối tượng thanh, thiếu niên liên quan trú tại các quận: Đồ Sơn, Dương Kinh và Kiến An bị bắt, gồm: V.Đ.T, D.V.H, L.M.H, P.G.B, N.V.H, N.S.T, N.V.L (cùng 15 tuổi); N.Q.T (16 tuổi); N.M.T (13 tuổi) và Nguyễn Sỹ Tấn (22 tuổi).

Trước đó, Công an Q.Kiến An nhận đơn trình báo của anh Vũ Đức Mạnh (22 tuổi) và Nguyễn Đắc Toản (20 tuổi) cùng quê tỉnh Thái Bình, thuê trọ tại 74/71B Nguyễn Công Mỹ, P.Ngọc Sơn (Q.Kiến An) về việc bị kẻ gian cạy cửa trong đêm lấy đi 2 xe máy, BS 17B5-542.85 và BS 17B6-436.23.

Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt cùng tang vật CACC

Nhận định đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an Q.Kiến An chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng HP22 của Công an quận vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.

Đến ngày 22.3, nhóm trộm cắp xe máy do V.Đ.T cầm đầu bị công an triệt phá. 9 đối tượng bị bắt gồm: V.Đ.T, D.V.H, L.M.H, P.G.B, N.V.H, N.S.T, N.V.L, N.Q.T và N.M.T



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn Q.Kiến An nêu trên, các đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận, huyện: Dương Kinh, Đồ Sơn, Thủy Nguyên… Xe máy trộm được nhóm của V.Đ.T mang đến bán cho Nguyễn Sỹ Tấn.

Từ lời khai trên, công an ra lệnh bắt và khám xét nhà Tấn. Tang vật thu giữ được gồm 6 mô tô, xe máy các loại, trong đó có 2 chiếc xe máy của anh Mạnh và anh Toản bị mất cắp.

Theo Công an Q.Kiến An, các đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản đều dưới 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT sau khi hoàn tất hồ sơ đã bàn giao cho gia đình, người thân đưa về nhà giáo dưỡng. Riêng đối tượng Nguyễn Sỹ Tấn bị tạm giữ hình sự.