Thiếu niên bị đánh hội đồng ở Phú Quốc đang được điều trị

Liên quan vụ một thiếu niên bị đánh hội đồng, chiều 8.3, tin từ Trung tâm y tế Phú Quốc (An Giang) cho biết, thiếu niên bị đánh hội đồng đang được điều trị và chăm sóc ở khoa ngoại thuộc trung tâm này. Thiếu niên chỉ bị bầm mặt và chấn thương phần mềm ở một vài vị trí trên cơ thể, sức khỏe đang dần ổn định.

Học viên T.L.K.L bị đè xuống nền đường bê tông và bị nhóm thanh thiếu niên đánh tới tấp vào vùng mặt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đồng thời, theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc, thiếu niên bị đánh là T.L.K.L, đang là học viên lớp 10 của trung tâm.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 7.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh một thiếu niên bị nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng rất dã man.

Sau khi bị đánh quá nhiều, L. ngã xuống nền bê tông, nhưng nhóm thanh thiếu niên không dừng lại mà tiếp tục dùng chân đạp và dùng mũ bảo hiểm đánh vào người L.

Chưa dừng lại ở đó, một người còn ôm chặt L. để các thanh niên khác trong nhóm ra sức dùng chân và tay đánh mạnh cho đến khi L. gục xuống.

Mặc dù trong đám đông có người hô lớn "công an kìa", nhưng cả nhóm không dừng lại, vẫn đánh tới tấp đối phương. Cuối cùng, một thanh niên áo đen trong nhóm tung cước thật mạnh vào mặt người thiếu niên đang nằm bất động trên nền bê tông.

Theo người dân, vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 7.3, tại đoạn đường bê tông thuộc khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo Công an đặc khu cùng các cơ quan hữu quan và lãnh đạo các trường học trên địa bàn điều tra, làm rõ thông tin liên quan vụ thiếu niên bị đánh hội đồng.







