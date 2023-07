Thiếu nữ lên mạng xã hội hẹn sinh viên đến nơi vắng để cướp tài sản

Ngày 15.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can Phạm Vân Tinh (19 tuổi), Hồ Chí Liêm, Hồ Chí Hiệp và Hồ Ngọc Anh Thư (cùng 17 tuổi, cùng ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

4 bị can tại cơ quan công an NAM LONG

Khoảng 1 giờ 20 ngày 14.7, Công an TT.Trà Ôn (H.Trà Ôn) tiếp nhận trình báo của anh L.H.K (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn, An Giang - là sinh viên một trường đại học ở TP.Cần Thơ) trình báo bị một nhóm người lạ mặt chặn xe, dùng vũ lực cướp tài sản gồm tiền và điện thoại di động.

Tiếp nhận tin báo, Công an TT.Trà Ôn nhanh chóng phối hợp lực lượng CSHS Công an H.Trà Ôn tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được nhóm người nghi vấn gây ra vụ cướp. Đến 8 giờ ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn mời Tinh, Liêm, Hiệp và Thư về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận trước đó đã bàn bạc, vào các hội nhóm trên mạng xã hội tìm để tìm người làm quen rồi hẹn gặp mặt "tâm sự" nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó, Thư tìm và trò chuyện với anh L.H.K., chủ động hẹn anh này đến khu vực vắng người gần cầu Trà Ôn (TT.Trà Ôn) để gặp mặt.

Đến hơn 1 giờ ngày 14.7, theo chỉ dẫn của Thư, anh K. đến địa điểm đã hẹn. Tại đây, Tinh, Liêm và Hiệp đi trên một xe máy đến tiếp cận anh K. và đe dọa để nạn nhân đưa số tiền 500.000 đồng.

Chưa dừng lại, nhóm này dùng cây gỗ dọa đánh anh K. để lấy hết 460.000 đồng còn lại trong ví và cướp điện thoại di động, nhưng anh K. phản kháng nên chưa lấy được điện thoại. Nghe anh K. tri hô, cả nhóm nhanh chân tháo chạy, bỏ lại xe máy tại hiện trường. Số tiền cướp được, cả nhóm dùng để tiêu xài cá nhân.

Vụ cướp tài sản nói trên đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra, xử lý.