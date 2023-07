Khởi tố 3 thanh, thiếu niên ở Hải Dương về hành vi cướp tài sản

Ngày 11.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt 3 bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: N.V.Đ (17 tuổi), N.Đ.H (16 tuổi) và N.N.D. (15 tuổi, đều trú xã Cổ Dũng, H.Kim Thành, Hải Dương).

Theo tài liệu điều tra, ngày 22.6 và ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn đã tiếp nhận hồ sơ và đơn trình báo của 2 người dân về việc bị 1 nhóm thanh, thiếu niên cướp tài sản khi đang đi xe máy một mình tại các đoạn đường vắng trên địa bàn TX.Kinh Môn vào buổi tối và rạng sáng.

Các bị can và công cụ gây án tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định N.V.Đ., N.Đ.H. và N.N.D. là 3 nghi phạm thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.

H. và D. đều đã nghỉ học khi học hết lớp 9, hiện không có nghề nghiệp. 3 bị can trên thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng.