Thiếu tướng Đặng Hồng Đức làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 18/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thiếu tướng Đặng Hồng Đức, ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Chánh Văn phòng Bộ Công an, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Quyết định này có hiệu lực từ 3.1.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng tân Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tại lễ công bố quyết định ẢNH: BỘ CÔNG AN

Với việc bổ nhiệm thiếu tướng Đặng Hồng Đức, hiện Bộ Công an đang có 7 Thứ trưởng, gồm thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến, trung tướng Nguyễn Văn Long, trung tướng Phạm Thế Tùng, trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức (47 tuổi, quê tại H.Nam Trực, tỉnh Nam Định). Thiếu tướng Đức từng giữ chức Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và được điều động làm Chánh văn phòng Bộ Công an từ tháng 2.2023.