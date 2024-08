Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi, quê TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) tốt nghiệp đại học An ninh nhân dân, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ nhiều chức vụ công tác trong ngành công an: Phó trưởng Công an H.Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Năm 2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 2.2020, ông Dũng được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.