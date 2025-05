Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng được bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lê Hồng Nam đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM đối với thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng.



Trung tướng Lê Hồng Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Hồng Nam chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng và tiếp tục giao nhiệm vụ giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trong suốt thời gian công tác vừa qua, đặc biệt trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an TP.HCM triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP.HCM.

"Những nỗ lực của thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để TP.HCM phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng", Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM luôn quan tâm, tín nhiệm và tạo điều kiện để bản thân tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Hưởng cam kết tiếp tục nỗ lực, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Phó giám đốc Công an TP.HCM quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để TP.HCM tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.