Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Thúy Liễu
Thúy Liễu
15/08/2025 17:53 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu; thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Phó bí thư.

Ngày 15.8, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa XI.

Theo kết quả bầu cử, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7; thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự bị.

Trong ngày, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Quân khu 7- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: L.V

Phát biểu bế mạc đại hội, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, thành công của đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía nam của Tổ quốc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2025 - 2030

  1. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7
  2. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7
  3. Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7
  4. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 7
  5. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu 7
  6. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI

Ngày 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại Hội trường Quân khu 7.

Khám phá thêm chủ đề

quân khu 7 thiếu tướng trần vinh ngọc Đảng bộ Quân đội Chính ủy Quân Khu 7 LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 7 Đảng ủy Quân khu Đảng ủy Đại hội Bí thư đảng ủy Chính ủy chính trị Đảng bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận