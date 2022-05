‘Thiếu úy Vũ Hạ Lam’ xinh đẹp trong phim Bão Ngầm là ai?

"Tôi thương nhân vật Vũ Hạ Lam"

Phim Bão ngầm càng ngày càng gay cấn. Cũng là lúc "đất diễn" của nhân vật thiếu úy Vũ Hạ Lam do Cao Thái Hà thủ vai ngày càng nhiều. Trong tập mới nhất, Vũ Hạ Lam tuy "tay không" nhưng với vài chiêu võ đã hạ gục 5 tên "ba trợn". Hay như đầu phim, có cảnh Vũ Hạ Lam đánh tay đôi với một thanh niên đang lên cơn ngáo đá và đe dọa giết người dân xung quanh bằng dao... Những phân đoạn này đã khiến người xem tò mò và tìm kiếm nhiều hơn về Cao Thái Hà.

Hỏi Cao Thái Hà: "Thấy Vũ Hạ Lam trong phim rất giỏi võ. Vậy bạn đã mất bao lâu để tập luyện?". Cao Thái Hà cho biết: "Để thực hiện được những cảnh rất khó này, tôi đã phải dành thời gian rất nhiều để tập luyện võ thuật và thể lực. Chính tôi muốn tự thực hiện những cảnh quay ấy chứ không cần cascadeur. Vì nếu chỉ quay cận thì không có được những thước phim chân thật. Chính vì vậy mà tôi đã ra Hà Nội sớm hơn hai tháng để luyện võ. Nhờ vậy nên khi quay, đạo diễn đã quay được nhiều góc thật hơn, phim trở nên sinh động hơn. Và bản thân tôi cũng có thêm những trải nghiệm".

Chia sẻ thêm về vai diễn thiếu úy Vũ Hạ Lam trong phim Bão ngầm, Cao Thái Hà cho biết: "Khi nhận kịch bản của Bão Ngầm. Lúc đọc xong, tôi hiểu là nếu nhận lời thì bản thân sẽ phải hy sinh rất nhiều cho vai diễn này. Bởi lẽ bối cảnh chính đều ở miền Bắc, như Hà Nội, Yên Bái. Nếu tham gia, tôi phải tạm ngưng tất cả công việc cá nhân khác. Nhưng rồi tôi bị mê hoặc bởi kịch bản. Đọc kịch bản rất thích, nhất là vai diễn Vũ Hà Lam. Tôi vô cùng tâm đắc với nhân vật này”.

Nữ diễn viên xinh đẹp có gần cả triệu người theo dõi trên mạng xã hội này nhớ lại về chuỗi ngày đóng phim Bão ngầm: "Khó khăn... muôn trùng. Tôi chưa đi quay bộ phim nào mà lại xa nhà và dài tập đến như vậy. Ròng rã hơn một năm rưỡi nhập vai, tôi phải dẹp bỏ đi hết mọi công việc cá nhân để toàn tâm toàn ý vào những cảnh hành động, diễn xuất hóa thân vào tâm lý của nhân vật. Rồi có nhiều lần ngất xỉu vì sốc nhiệt trong các cảnh quay thao trường nắng nóng hoặc trong hang động khi nhiệt độ xuống thấp, lạnh thấu xương".

Cũng theo Hà, suốt một năm rưỡi sống với nhân vật thiếu úy Vũ Hạ Lam đã khiến cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật. "Nhiều khi tôi thấy đau, thấy tội cho nhân vật của mình vô cùng. Tôi xót xa và thấy thương không chịu nỗi. Tôi nghĩ lại thấy thương vô cùng khi Vũ Hạ Lam phải hi sinh rất nhiều. Vì một lý tưởng, vì một niềm tin mà một nữ trinh sát phải đánh đổi cả cuộc sống bản thân, hạnh phúc và mọi thứ vì nhiệm vụ cao cả của mình. Rồi nhiều khi bị cuộc đời, hoàn cảnh cuốn Vũ Hạ Lam đi mà tới mức không thể quay đầu được nữa. Có những cảnh cuối phim mà nhân vật dằn vặt nội tâm, khổ đến mức độ khi quay xong về, nghĩ lại, tôi như bị trầm cảm với cái hoàn cảnh của nhân vật. Tôi không thể thoát ra được. Không thể vui lên được... Tôi kể ra những chuyện đó, để muốn nói là tôi đã hiểu hơn về ngành công an, rất thương các chiến sĩ công an phải hi sinh rất nhiều cho công việc của mình".





Khao khát thành công hơn

Tính đến nay, Bão ngầm đã chiếu được hơn một nửa dung lượng bộ phim. Cao Thái Hà cho biết khi xem lại phim phát sóng, bản thân thật sự hài lòng. "Bởi lúc đóng phim tôi đã luôn cố gắng hết sức để nhập vai cho nhân vật của mình. Nếu không cố gắng hết sức, thì khi xem lại sẽ rất tiếc và hối hận. Tôi không muốn phải trải qua cảm giác hối tiếc đó. Nên ở bất kỳ dự án phim nào tôi cũng cố gắng hết sức", Cao Thái Hà chia sẻ.

Đạo diễn phim Bão ngầm, Đinh Thái Thụy cho biết: "Sở dĩ tôi chọn Cao Thái Hà tham gia một vai chính trong phim là vì tài năng của cô ấy đã được thể hiện ở nhiều phim. Vai thiếu úy Vũ Hạ Lam là một vai gai góc, có sự đa dạng, chuyển biến phức tạp về tâm lý từ đầu cho đến cuối phim. Và tôi hoàn toàn tin tưởng với năng lực diễn xuất của bản thân thì Cao Thái Hà sẽ đảm trách được. Thực tế cho thấy niềm tin của tôi là hoàn toàn chính xác".

Quả thật, không phải đến phim Bão ngầm, cái tên Cao Thái Hà mới được chú ý. Trước đó, nữ diễn viên 32 tuổi người Cần Thơ này từng để lại ấn tượng mạnh với khán giả mê phim trong nhiều dự án. Có thể kể như vai Mợ hai đanh đá, thâm độc ở phim “Tiếng sét trong mưa”; vai Diệu Ngọc trong phim “Bán chồng” hay vai trung úy Minh Ngọc trong phim “Hậu duệ mặt trời” (phiên bản Việt); vai Kim Oanh trong phim “Đồng tiền quỷ ám”...

Cứ cố gắng, cứ làm hết sức... Trước khi lấn sân sang điện ảnh, Cao Thái Hà từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Người đẹp Cần Thơ là người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi xứ Dừa, lọt vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất... Khi bén duyên với phim, Cao Thái Hà đã có những thành công nhất định. Như với vai diễn Diệu Ngọc trong phim Bán chồng, Cao Thái Hà đã đoạt giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Lễ trao giải Cánh diều năm 2020. Còn vai Kim Oanh trong phim Đồng tiền quỷ ám cũng giúp cô vinh dự lọt top 3 nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards.

Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp trong phim Bão Ngầm này còn được người xem tấm tắc khen ngợi khi tham gia diễn xuất trong vô số phim truyền hình, điện ảnh khác như: “Hoa vẫn nở mùa đông”, “Hôn lễ mùa thu”, “Duyên định kim tiền”, “Chạm vào danh vọng”, “Vòng tròn tội lỗi”, “Yêu đi đừng sợ”...