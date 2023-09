THISO Retail trao 6.500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh quận Gò Vấp, Tân Bình

Các em học sinh được trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Vấn đề an toàn giao thông luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Hiểu được vai trò của việc trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi tham gia giao thông, Thiso Retail đã trao tặng 6.500 mũ bảo hiểm đến các em học sinh tại các trường Tiểu học: Phan Huy Ích (quận Tân Bình); Chi Lăng, Lam Sơn, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp). Đây là hoạt động nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn tối đa cho các em học sinh khi tham gia giao thông.

Nhân sự THISO Retail có mặt để hỗ trợ trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học

Trao tặng mũ bảo hiểm là hoạt động quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Công ty TNHH Thiso Retail - Emart, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về quy định an toàn khi tham gia giao thông cho các em học sinh.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tại sự kiện, các em được hướng dẫn kiến thức về đội mũ bảo hiểm đúng cách cũng như các quy định về an toàn giao thông. Các mũ bảo hiểm được thiết kế với màu sắc tươi sáng, chất liệu nhựa an toàn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với trẻ em. Hai bên mũ được in khẩu hiệu "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ" nhằm cổ động chương trình đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em trên toàn quốc. Đồng thời, gửi gắm thông điệp đến các bậc phụ huynh, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con không chỉ thể hiện tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái mà còn là trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với những mầm non, thế hệ tương lai của đất nước.

Đại diện THISO Retail trao biểu trưng cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Huy Ích

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Huy Ích tặng hoa cảm ơn THISO Retail

"Thông qua hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học, Emart hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm sẽ là người bạn đồng hành cùng các em, mang lại sự an toàn cho học sinh, sự an tâm cho các bậc phụ huynh", ông Lê Hữu Tình - Quản lý cấp cao Marketing Công ty TNHH Thiso Retail cho biết.

Đại diện THISO Reil trao biểu trưng cho các Trường tiểu học Lê Văn Thọ, Lê Thị Hồng Gấm, Lam Sơn và Chi Lăng

Ông Lê Hữu Tình phát biểu tại buổi lễ và hướng dẫn các bé đội MBH đúng cách

THISO Retail trực thuộc Tập đoàn THISO (Tập đoàn thành viên của THACO), phụ trách lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng thông qua hệ thống Đại siêu thị Emart, thực hiện sứ mệnh mang lại giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, dịch vụ tận tâm; đóng góp vào nền kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển cùng đối tác. THISO Retail thường xuyên triển khai các hoạt động quan tâm đến cộng đồng, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội. Trong đó, trao tặng mũ bảo hiểm là hoạt động được THISO Retail duy trì qua nhiều năm. Trước đó, THISO Retail - Emart và Ủy ban ATGT Quốc gia đã ký kết phối hợp thực hiện nhiều chương trình về an toàn giao thông cho trẻ em như: Chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em giai đoạn 2015-2020; Ký kết "Thỏa thuận hợp tác trao tặng 50.000 mũ bảo hiểm chất lượng đạt chuẩn cho các em học sinh tiểu học trong địa bàn TP.HCM".