Thịt bò tươi ủ mát Niku-Ichi: Khi chuẩn mực chăn nuôi Nhật bén rễ trên đất Việt

Thịt bò tươi ủ mát Niku-Ichi là "ngôi sao" trong buổi tiệc Beef Omakase mới lạ, làm nức lòng nhiều thực khách sành ăn

Những phần thịt bò đỏ hồng tự nhiên, xen vân mỡ hài hòa, mềm mọng và gần như tan ngay trên đầu lưỡi đã khiến nhiều người tin rằng đây chắc hẳn là bò nhập khẩu thượng hạng. Nhưng bất ngờ lớn đến từ lời giới thiệu của bếp trưởng: đây là bò tươi ủ mát "made in Vietnam", được nuôi theo tiêu chuẩn khắt khe của xứ sở mặt trời mọc.



Chuẩn mực chăn nuôi Nhật trên đất Việt

Những thớ thịt bò gây ấn tượng mạnh với giới sành ăn là sản phẩm bò tươi ủ mát Niku-Ichi của Japan Vietnam Livestock - JVL. Thay vì đi theo con đường nhập khẩu thương mại, JVL chọn cách đầu tư bài bản vào mô hình chăn nuôi hiện đại "Japanese-style farming" tại Tổ hợp Trang trại và Nhà máy rộng 75,6 ha ở Tam Đảo để đảm bảo tính minh bạch, ổn định về sản lượng và giá cả cho người tiêu dùng.

Tổ Hợp Trang Trại và Nhà Máy Tam Đảo ứng dụng mô hình chăn nuôi chuẩn Nhật, đàn bò tại đây được các chuyên gia Nhật Bản chăm sóc tận tâm suốt hơn 300 ngày

Đối với phân khúc thịt bò cao cấp mà nói, người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm thịt có ngon không như chuẩn "ăn ngon mặc đẹp" xưa nay, mà còn khắt khe hơn về nguồn gốc và các quy trình trước khi lên bàn ăn.



Để tạo ra những thớ thịt đạt độ mềm mọng lý tưởng, đàn bò được tuyển chọn từ những giống khỏe mạnh, nuôi dưỡng trong chuồng trại thông thoáng, có hệ thống quạt gió và lớp đệm sinh học hữu cơ tái chế từ cỏ, rơm nhằm hạn chế vi khuẩn. Các chuyên gia Nhật Bản ngày ngày thăm nom đàn bò, lên kế hoạch ăn uống, kiểm tra sức khỏe đủ đầy hơn 300 ngày với ngũ cốc kết hợp thức ăn thô xanh, không thúc ép.

Triết lý "Ichi" - tận tâm là không có lối tắt

Nuôi dưỡng kiểu Nhật mới chỉ là một nửa hành trình tạo nên bò tươi ủ mát Niku-Ichi. Sau khi được chế biến tại nhà máy đạt chuẩn HACCP quốc tế, thịt tiếp tục được ủ mát liên tục trong 48 giờ ở điều kiện nhiệt độ kiểm soát nghiêm ngặt. Nhờ đó, thịt đạt độ mềm tối ưu và giữ trọn dinh dưỡng.

Công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP (Modified Atmosphere Packaging) giúp duy trì môi trường lý tưởng bên trong khay thịt, giữ nguyên sắc đỏ đẹp mắt và độ tươi ngon tự nhiên khi đến tay người dùng, mà không cần dùng chất bảo quản

"Ichi" trong tiếng Nhật nghĩa là số 1 (number one). Nhưng với Niku-Ichi, đó không phải là sự ngạo nghễ về vị trí top đầu, mà là tinh thần một lần làm đúng ngay từ đầu, một tiêu chuẩn cao và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, bền bỉ theo đuổi chuẩn mực mỗi ngày, hoàn toàn không có lối tắt như chính cách người Nhật đã tạo nên rất nhiều thương hiệu đã khẳng định vị trí trăm năm.

Hạnh phúc là khi thoải mái và an tâm tận hưởng trọn vẹn hương vị bữa ăn cùng những người thân yêu

Giữa những ngày đau đầu nghĩ "hôm nay ăn gì", lại thêm nỗi lo về thịt giả, thịt kém chất lượng hay không rõ nguồn gốc, sự xuất hiện của nguồn nguyên liệu minh bạch như Niku-Ichi là một tin vui cho người dùng.



Đằng sau sản phẩm ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ của JVL để làm ra những phần thịt bò chất lượng, được tạo nên bởi người Việt, dành cho người Việt, với mong muốn góp một lựa chọn tử tế và phù hợp hơn cho bữa ăn gia đình.

Từ chỗ là người bạn đồng hành thầm lặng của các chuỗi F&B hay nhà hàng cao cấp, bò tươi ủ mát Niku-Ichi đang dần hiện diện tại các hệ thống bán lẻ, như một điểm tựa tin cậy cho những bữa ăn an tâm của mọi gia đình Việt.