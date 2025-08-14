Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ
Video Thế giới

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Trúc Huỳnh - Phi Yến
14/08/2025 22:16 GMT+7

Một chủng virus lây lan nhanh chóng đang biến nhiều cá thể thỏ ở Mỹ thành hình dạng “Frankenstein”, với những tua, gai nhọn màu đen mọc lởm chởm trên đầu các con vật.

Tự động phát

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Đang chạy

Thỏ 'Frankenstein' đầu tua tủa gai xuất hiện ở Mỹ

Nhật Bản có thể bán tàu khu trục cũ cho Đông Nam Á?

Nhật Bản có thể bán tàu khu trục cũ cho Đông Nam Á?

Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump tại Alaska: Những gì đã biết?

Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump tại Alaska: Những gì đã biết?

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

Trung Quốc, Mỹ tranh cãi về tàu chiến xuất hiện gần bãi cạn Scarborough

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Ông Trump cảnh báo ông Putin trước thềm thượng đỉnh

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Trung Quốc cắt liên lạc với Tổng thống Czech vì chuyến thăm Đạt Lai Lạt Ma

Tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang vì bệnh dại tăng

Tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang vì bệnh dại tăng

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Campuchia truy lùng các trùm lừa đảo trực tuyến

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

'Vòm Vàng' bảo vệ Mỹ của ông Trump sẽ có 4 lớp phòng thủ

Những con vật tạm gọi là thỏ “Frankenstein” nhiều lần được phát hiện ở Fort Collins, bang Colorado của Mỹ.

Trong khi một số thỏ nhiễm bệnh được phát hiện ở bang Colorado gần đây, bệnh dịch thường xuyên lây lan ở vùng Trung Tây của Mỹ.

Đến nay, chưa từng có trường hợp cho thấy virus này có thể lây từ thỏ sang người. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, đối với trường hợp thỏ, các tua gai này có thể phát triển đến mức gây ảnh hưởng khả năng ăn uống của những con vật, khiến chúng lâm vào tình trạng chết đói.

Tin liên quan

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Kể từ đầu năm 2025, khoảng 240.000 người đã bị nhiễm chikungunya, với 90 ca tử vong tại 16 quốc gia. Nhưng virus này là gì, và các nước đang đối phó dịch chikungunya ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

thỏ Frankenstein Bang Colorado virus Động vật Hoang dã gai Nhiễm bệnh Bệnh dịch Lây truyền vết cắn Ký sinh trùng thỏ đuôi bông Shope papilloma virus cottontail papilloma Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận