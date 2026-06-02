Những ngày cuối tháng 5.2026, các nhà vườn sầu riêng tại thành phố Đồng Nai bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ. Khắp các vườn cây, thương lái và các nhóm thợ "gõ" sầu riêng đang hoạt động hết công suất. Sau vài tiếng "bộp bộp" thẩm định, từng quả sầu riêng được thợ chính cắt, thả xuống cho người phía dưới đón lấy.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại một nhà vườn sầu riêng ở xã Nha Bích, công việc này có thể mang lại thu nhập lên đến 2 triệu đồng/ngày cho thợ "gõ" sầu riêng. Dù vậy, đi kèm với thu nhập cao thì họ cũng phải đối mặt với nguy cơ đền trái cho chủ vườn nếu cắt phạm quá nhiều trái non, ảnh hưởng đến uy tín của cả các thương lái. Chính vì vậy, những thợ gõ giỏi vẫn luôn được săn đón ráo riết mỗi khi đến mùa sầu riêng.
Anh Huỳnh Văn Khanh (36 tuổi, quê Vĩnh Long, có 8 năm kinh nghiệm, vừa làm thợ phụ chụp, đón vừa làm thợ "gõ" chính) cho biết, tùy sự nhạy bén của từng người, có người chỉ mất 1 – 2 tháng là có thể cắt được, nhưng cũng có người làm 3 năm vẫn không lên thợ chính được. Việc chỉ dạy cho người mới thường dựa trên sự chủ động muốn học của họ, hoặc họ tự đúc kết kinh nghiệm sau vài mùa vụ đi phụ chụp, đón trái
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Mỗi cặp thợ cần sự phối hợp ăn ý, người trên cây cắt, thả cho người dưới đất tập trung cao độ hứng trọn quả sầu riêng để không bị dập gai. Những cây cao, thợ phụ chỉ cần dùng 2 tay có đeo bao tay bằng vải để chụp trái. Nhưng đối với cây cao, thợ phụ phải dùng bao bố để đỡ, tránh để gai đâm vào tay, cũng như đảm bảo chất lượng mẫu mã, không rơi trực tiếp xuống đất
Sầu riêng sau khi cắt sẽ được chất thành từng đống ở ngay gần gốc cây, sau đó sẽ có các thợ khác đến chở về tập kết thành đống lớn, trước khi tiếp tục được phân loại, cân trọng lượng và đưa lên xe chở về kho
Sầu riêng sau khi cắt tại nhà vườn sẽ được tập kết thành từng đống, sau đó tiếp tục được phân loại tại chỗ trước khi bốc xe về kho. Anh Võ Quốc Thành cho rằng, thường tỷ lệ hao hụt, sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch sầu riêng chỉ khoảng 2% (tương đương tối đa 20 kg hàng non, yếu trên mỗi tấn sầu riêng thu hoạch)
