Thợ may tưởng đau chân vì ngồi nhiều, bác sĩ phát hiện hội chứng nguy hiểm

Chị cho biết, với đặc thù công việc may khiến chị thường xuyên ngồi liên tục trong nhiều giờ, ít có điều kiện vận động. Ngoài ra, chị có tiền sử sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Khi chân trái xuất hiện sưng đau và ngày càng nặng, chị cho rằng nguyên nhân chỉ do tính chất công việc nên không đi khám ngay. Chỉ đến khi đau chân nhiều, việc đi lại trở nên khó khăn, chị mới đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám.

Kết quả siêu âm Doppler ghi nhận huyết khối lan rộng trong hệ tĩnh mạch sâu chi dưới trái. Chụp cắt lớp vi tính mạch máu tiếp tục phát hiện tình trạng động mạch chậu chung phải chèn ép lên tĩnh mạch chậu chung trái. Sau khi tổng hợp dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng May-Thurner kèm huyết khối tĩnh mạch sâu lan rộng.

Hội chứng May-Thurner dễ nhầm với bệnh lý cơ xương khớp

Ngày 19.7, bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết hội chứng May-Thurner là tình trạng động mạch chậu chung phải chèn ép tĩnh mạch chậu chung trái, làm cản trở dòng máu hồi lưu, tạo điều kiện hình thành huyết khối.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng ban đầu chủ yếu là sưng đau một bên chân nên dễ bị nhầm với bệnh lý cơ xương khớp, suy giãn tĩnh mạch hoặc tình trạng phù thông thường. Nếu không được nhận diện sớm, huyết khối có thể lan rộng, gây thuyên tắc phổi hoặc để lại hội chứng hậu huyết khối, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp DSA ẢNH: BVCC

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định điều trị theo chiến lược can thiệp nội mạch 2 giai đoạn nhằm vừa loại bỏ huyết khối, vừa xử trí nguyên nhân gây tắc nghẽn. Đầu tiên, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết trực tiếp vào vị trí huyết khối qua catheter để làm tan cục máu đông. Sau đó, dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ tiến hành hút huyết khối, nong đoạn tĩnh mạch bị hẹp và đặt stent để tái lập dòng máu hồi lưu.

Sau can thiệp, hệ tĩnh mạch được tái thông tốt, chân trái giảm sưng đau rõ rệt, chu vi hai chân gần như trở lại bình thường. Người bệnh tiếp tục điều trị kháng đông, mang vớ áp lực và tập vận động sớm trước khi xuất viện.

Không chủ quan khi bị sưng đau một bên chân, căng tức bắp chân

Theo bác sĩ Mót, huyết khối tĩnh mạch sâu là bệnh lý nguy hiểm vì cục máu đông có thể bong ra và di chuyển lên phổi, gây thuyên tắc phổi - biến chứng có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân và lựa chọn đúng thời điểm can thiệp nội mạch có ý nghĩa quyết định trong việc tái lập dòng máu hồi lưu, giảm nguy cơ thuyên tắc phổi, hạn chế hội chứng hậu huyết khối và bảo tồn chức năng hệ tĩnh mạch.

Bác sĩ Mót khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau một bên chân, căng tức bắp chân, phù tăng dần hoặc da đổi màu, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ như phải ngồi lâu, ít vận động, sau phẫu thuật, mang thai hoặc sử dụng thuốc nội tiết theo chỉ định. Việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch và can thiệp mạch máu sẽ giúp chẩn đoán đúng nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.