Thợ tóc tiết lộ đam mê đá gà, liền bị cô gái từ chối hẹn hò

Tại tập 1.162 chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã kết nối cho hai người tham gia cùng tuổi là thợ tóc Nguyễn Công Đức (33 tuổi, quê Đồng Tháp), và Vũ Thị Yến Ngọc (quê Đồng Nai), làm việc tại một trường tiểu học gần nhà.

Thợ tóc bất ngờ thừa nhận đam mê chơi đá gà

Xuất hiện trên sân khấu, Công Đức gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn, cách nói chuyện duyên dáng. Anh chia sẻ ưu điểm là không hút thuốc, không nhậu, nhưng hơi nhút nhát và ít nói khi đối diện với phái nữ. Trong khi đó, Yến Ngọc tạo thiện cảm bởi vẻ ngoài dịu dàng, điềm tĩnh, biết nấu ăn, đảm việc nhà và yêu thích đọc sách. Bên cạnh đó, cô thừa nhận mình khá nóng tính, nhất là khi áp lực công việc khiến cảm xúc khó kiểm soát.

Ở tuổi 33, Công Đức cho biết anh từng trải qua ba mối tình. Anh kể hai mối tình trước kết thúc vì thay đổi nơi ở, công việc. Với mối tình gần nhất, anh quen bạn gái kém 10 tuổi. Khi Công Đức đề cập mong muốn kết hôn, bạn gái chưa sẵn sàng nên cả hai chia tay. Khi đến chương trình, Công Đức hài hước cho biết mong tìm được người vợ "hung dữ" hơn mình để quản được chồng, thậm chí quan niệm "đàn ông sợ vợ thường rất giàu".

Về phía Yến Ngọc, cô chỉ có một mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm. Ban đầu, cả hai gặp trục trặc vì khác biệt tôn giáo, sau đó cô phát hiện bạn trai có người khác nên quyết định dừng lại. Hình mẫu bạn trai mà Yến Ngọc mong muốn là người biết lắng nghe, sống hướng về gia đình, tôn trọng và nhường nhịn vợ, không ham mê rượu chè.

Trong phần hỏi ý kiến người thân, đồng nghiệp của Yến Ngọc thẳng thắn đặt câu hỏi: "Bạn nam nói mình không hút thuốc, không uống rượu. Vậy bạn có tật xấu gì không?". Công Đức thành thật chia sẻ thời trẻ từng mê đá gà, còn hiện tại đã hạn chế. Nghe điều này, cả Quyền Linh và Ngọc Lan đều ngỡ ngàng, chỉ biết thốt lên: "Trời ơi!". Người đồng nghiệp của đàng gái cũng bày tỏ lo ngại, cho rằng những tật xấu như cờ bạc hay gái gú còn đáng ngại hơn rượu bia, và muốn Yến Ngọc cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Cô gái lo ngại tật xấu khó thay đổi

Khi mở rào gặp mặt, cả hai trò chuyện trực tiếp, cùng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu, hôn nhân. Qua ấn tượng đầu tiên, Công Đức khen Yến Ngọc dễ thương, lanh lợi. Anh bày tỏ mong muốn sớm tìm được người phù hợp để kết hôn vì cha mẹ đã hối thúc. Còn Yến Ngọc cho biết nếu tình cảm đủ lớn thì sẽ sớm tiến đến hôn nhân.

Bên cạnh đó, Yến Ngọc tiếp tục hỏi lại đam mê đá gà của đàng trai. Công Đức thừa nhận thỉnh thoảng vẫn chơi vào dịp tết. Nghe vậy, Yến Ngọc khuyên anh nên bỏ hẳn tật xấu này vì nó ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống.

Cuối cùng, đến giây phút quyết định, cả Công Đức và Yến Ngọc đều không bấm nút hẹn hò. Công Đức chia sẻ anh chưa có cảm giác rung động, trong khi Yến Ngọc cho biết việc đàng trai chưa thể hiện sự dứt khoát với tật chơi đá gà khiến cô cảm thấy không phù hợp.