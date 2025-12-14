Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người đàn ông 'một lần đò' vỡ òa khi được cô giáo đồng ý hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
14/12/2025 09:57 GMT+7

Với sự mai mối của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, người đàn ông từng qua 'lần đò' đã chính thức thành đôi với cô giáo tiếng Anh khi tham gia chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'.

Người đàn ông 'một lần đò' vỡ òa khi được cô giáo đồng ý hẹn hò- Ảnh 1.

Quyền Linh vui mừng khi Đại Thắng chinh phục được cô giáo Xuân Thương

Ảnh: Chụp màn hình

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.162, MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã kết nối cặp đôi Huỳnh Đại Thắng (40 tuổi), đang kinh doanh tự do tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), và Nguyễn Xuân Thương (40 tuổi), cô giáo dạy tiếng Anh đến từ Đồng Tháp.

Trò chuyện với hai MC, Đại Thắng cho biết anh từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm và ly hôn cách đây 6 năm. Anh thẳng thắn chia sẻ bản thân gặp khó khăn trong việc có con, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Người đàn ông 'một lần đò' vỡ òa khi được cô giáo đồng ý hẹn hò- Ảnh 2.

Đại Thắng đến show hẹn hò tìm hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân

Ảnh: Chụp màn hình

Về phía đàng gái, Xuân Thương cho biết cô từng có hai mối tình chính thức. Thời sinh viên, cô quen bạn trai một thời gian rồi quyết định chia tay vì nhận thấy không phù hợp. Mối quan hệ gần đây nhất kết thúc vì Xuân Thương cảm thấy bạn trai thiếu sự tôn trọng.

Nữ giáo viên tiếng Anh chia sẻ hoàn cảnh gia đình chỉ còn mẹ năm nay 69 tuổi, cha đã qua đời. Trước đây, cô làm việc tại trung tâm ngoại ngữ, sau đó nghỉ việc để về nhà mở lớp dạy riêng, dành nhiều thời gian chăm sóc và bù đắp cho mẹ, đưa mẹ đi chơi. Chính vì vậy, Xuân Thương mong muốn tìm được một người chồng biết yêu thương và thấu hiểu.

Người đàn ông 'một lần đò' vỡ òa khi được cô giáo đồng ý hẹn hò- Ảnh 3.

Xuân Thương mong được sống cùng mẹ sau khi kết hôn

Ảnh: Chụp màn hình

"Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nhưng tôi mong được ở cùng mẹ. Ở tuổi 40, tôi cũng không đặt nặng chuyện phải có con. Điều quan trọng là tìm được người yêu thương, chia sẻ và đồng hành. Tôi hy vọng bạn trai sẽ chân thành, thẳng thắn, biết lắng nghe và không hút thuốc, không lăng nhăng", cô bày tỏ.

Trước vấn đề này, Quyền Linh cũng hỏi ý từ Đại Thắng. Anh chia sẻ hiện sống cùng mẹ 80 tuổi, bản thân làm công việc tự do nên có thể chủ động sắp xếp thời gian và cuộc sống. Quyền Linh cho rằng nếu tình yêu đủ lớn, cả hai hoàn toàn có thể đón hai bên mẹ về sống chung. Ngọc Lan cũng tiếp lời, mong cặp đôi có thể dung hòa giữa tình yêu và chữ hiếu với gia đình hai bên. "Mong rằng hôm nay sẽ là định mệnh của các bạn. Các bạn sẽ giải quyết được câu chuyện vừa yêu được, vừa có thể hiếu lễ của hai bên được", cô bày tỏ.

Cặp đôi không đặt nặng chuyện con cái 

Khi mở rào gặp mặt, Đại Thắng và Xuân Thương tặng quà cho nhau rồi ngồi trò chuyện. Nhận thấy cả hai còn khá ngượng ngùng, Quyền Linh gợi ý cặp đôi nắm tay để cảm nhận sự rung động, đồng thời đặt ra những câu hỏi về kế hoạch tương lai nhằm giúp họ hiểu nhau hơn.

Tại đây, Xuân Thương thẳng thắn đặt vấn đề: "Nếu em và anh không có con chung, điều đó có khiến anh dễ dàng rời bỏ em không?". Đại Thắng chia sẻ mong muốn có thể xin con nuôi, trong khi đàng gái cho rằng cả hai cũng có thể nuôi cháu trong gia đình. Ngọc Lan đưa ra thêm một khả năng khác, cho rằng cặp đôi vẫn có thể thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và "nếu có duyên thì con sẽ đến".

Người đàn ông 'một lần đò' vỡ òa khi được cô giáo đồng ý hẹn hò- Ảnh 4.

Đại Thắng và Xuân Thương được nhiều khán giả chúc phúc

Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, cả hai còn giao lưu văn nghệ trước khi đưa ra quyết định. Sau 3 tiếng đếm của hai MC, màn hình trái tim đã cùng sáng đèn, báo hiệu Đại Thắng và Xuân Thương đồng ý hẹn hò. Quyền Linh gửi lời chúc phúc, hy vọng cuộc gặp gỡ trên chương trình sẽ mở ra cho họ một tương lai nhiều yêu thương và hạnh phúc.

