Ngọc Lan giúp sức cho chàng trai hướng nội chinh phục gái xinh trên show hẹn hò

Ngọc Lan khuyến khích chàng trai cởi mở, cười nhiều hơn để dễ dàng kết nối trong các mối quan hệ Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập mới nhất Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan tạo cơ hội gặp gỡ cho Nguyễn Vương Tâm (34 tuổi, TP.HCM), là kỹ thuật viên Metro, và nữ nhân viên văn phòng Phạm Thị Lan (30 tuổi, Đồng Nai).

Khi MC Quyền Linh yêu cầu giới thiệu về bản thân, Vương Tâm chia sẻ bản thân sống hướng nội, ít nói, ít cười, làm việc chủ yếu với máy móc nên mỗi ngày tiếp xúc không quá 10 người. Anh thừa nhận mình thuộc kiểu "bình thường rất hiền nhưng khi nóng thì bùng lên mạnh". Thấy đàng trai rụt rè, nam MC khuyến khích anh cười nhiều hơn vì "nụ cười là phong thủy trong cuộc sống".

Vương Tâm từng trải qua mối tình gần 10 năm nhưng không có cái kết đẹp Ảnh: Chụp màn hình

Nói về tình trường, Vương Tâm chia sẻ từng có một mối tình yêu xa gần 10 năm nhưng gặp nhau chỉ vài lần, cuối cùng chia tay vì khác định hướng tương lai. Khi đến chương trình, anh muốn tìm bạn gái vui vẻ để giúp anh cân bằng lại cuộc sống.

Phía nhà gái, Phạm Thị Lan là cô gái nhẹ nhàng, vui vẻ, cầu tiến nhưng hơi nhút nhát trước đám đông. Trước đây, cô từng trải qua ba mối tình. Trong đó mối dài nhất của cô gần 3 năm, đổ vỡ vì bạn trai không có ý định kết hôn, dù cô đặt ra thời hạn rõ ràng. Khi được hỏi tiêu chí tìm bạn trai, nữ nhân viên văn phòng hy vọng đối phương cao từ 1,7 m trở lên, vui tính, cùng đồng hành, chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

Phạm Thị Lan đến show hẹn hò tìm bạn trai sau 3 mối tình không thành Ảnh: Chụp màn hình

Quyền Linh và Ngọc Lan hỗ trợ cho chàng trai

Khi hàng rào mở ra, Vương Tâm lúng túng tiến tới tặng quà cho bạn gái, được hai MC liên tục động viên phải mạnh dạn hơn. Trong cuộc trò chuyện, Phạm Thị Lan chia sẻ kế hoạch học thêm ngành công nghệ thông tin để phát triển bản thân. Vương Tâm nhanh chóng bắt nhịp, cho biết anh có nền tảng kiến thức đa lĩnh vực, sẵn sàng hỗ trợ nếu cô cần, đồng thời tiết lộ sở thích đọc sách với "thư viện vài trăm quyển" tại nhà.

Để tăng thêm sự gắn kết, MC Quyền Linh cho cặp đôi nắm tay nhau cảm nhận sự rung động. Anh còn gợi ý một số câu hỏi về kế hoạch tương lai, giúp hai người hiểu thêm về nhau. Khi nói về cuộc sống hôn nhân, cả Vương Tâm và Phạm Thị Lan đều thống nhất quan điểm cùng chia sẻ việc nhà, duy trì trò chuyện để gắn kết. Nữ nhân viên văn phòng bày tỏ dù kết hôn, cô vẫn muốn đi làm để phát triển bản thân. Điều này được Vương Tâm hoàn toàn ủng hộ và cho rằng hạnh phúc bền vững khi vợ chồng kết nối đều đặn qua đời sống hằng ngày.

Quyền Linh và Ngọc Lan vỡ òa hạnh phúc khi kết duyên cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi cả hai đưa ra quyết định, Ngọc Lan cũng mở lời nói giúp cho đàng trai. Theo nữ MC, dù Vương Tâm là người sống nội tâm song anh có sự chu đáo, biết lắng nghe và quan tâm. "Tâm sẽ nắm bắt tâm lý của người khác tốt, bạn có chiều sâu, chỉ là sống nội tâm, không thể hiện nó ra ngoài thôi. Nãy giờ chị ghẹo bạn với mong muốn bạn tươi vui hơn thôi. Chị tin là Tâm sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều, bởi vì Tâm có kiến thức, có tấm lòng", cô chia sẻ.

Sau 3 tiếng đếm của hai MC, màn hình trái tim đã cùng sáng đèn, báo hiệu cặp đôi đồng ý hẹn hò. Quyền Linh khen cả hai đẹp đôi, anh hy vọng từ cuộc gặp gỡ trên chương trình sẽ mở ra tương lai tốt đẹp.