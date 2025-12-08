Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Quyền Linh lên tiếng trước thông tin 'bị bắt'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/12/2025 20:45 GMT+7

Quyền Linh khẳng định thông tin anh bị bắt đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Nam MC mong khán giả chọn lọc thông tin và nên xem những trang báo chính thống.

Quyền Linh lên tiếng trước thông tin 'bị bắt'- Ảnh 1.

MC Quyền Linh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt

Ảnh: FBNV

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip, bài đăng với nội dung như: "MC Quyền Linh bị bắt", "Quyền Linh bị bắt gây dậy sóng mạng xã hội", "MC Quyền Linh chính thức bị khởi tố"… Các thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ, khiến không ít khán giả hoang mang.

Ngay sau đó, MC Quyền Linh đã có động thái phủ nhận. Thông qua trang cá nhân, nam MC trực tiếp livestream trò chuyện cùng khán giả, cho biết anh đang có mặt tại Hà Nội để ghi hình một chương trình. Quyền Linh kể sau khi hoàn thành công việc, anh mở điện thoại lên thì bất ngờ nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp.

"Thông tin trên mạng đúng là quá ác độc. Tôi xem thì toàn là hình ảnh, video do AI làm ra. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là có quá nhiều lượt xem và chia sẻ. Tôi không hiểu vì sao những điều tốt thì ít được lan tỏa, còn thông tin xấu lại lan nhanh đến vậy. Tôi chỉ biết livestream trò chuyện với mọi người để đính chính, mong mọi người chia sẻ thông tin giúp tôi", anh nói trên livestream.

Khi khán giả đặt câu hỏi Quyền Linh có định khởi kiện những kênh đưa tin sai lệch, nam MC phản hồi: "Thực ra, giờ tôi kiện cũng có được gì đâu. Họ đã cố tình làm như vậy rồi. Ai làm người nấy chịu. Nói chung giờ tôi hỷ xả, ai nói sai người đó chịu". 

Quyền Linh lên tiếng trước thông tin 'bị bắt'- Ảnh 2.

Nam MC mong khán giả tỉnh táo trước thông tin mạng xã hội

Ảnh: FBNV

Quyền Linh mong cơ quan chức năng ngăn chặn tin giả

Trao đổi với Thanh Niên, MC Quyền Linh cho biết thông tin giả lan truyền dù không đúng sự thật nhưng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến đời sống cá nhân và công việc của anh, khi khiến người thân, bạn bè lo lắng, liên tục hỏi thăm. Nam MC của chương trình Bạn muốn hẹn hò hy vọng mọi người khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội sẽ chọn lọc để tránh bị dẫn dắt bởi những nội dung sai sự thật.

"Thật sự hiện nay có quá nhiều người bị AI làm giả thông tin, hình ảnh và bị ảnh hưởng. Nếu ai không đủ bản lĩnh cũng dễ bị hoang mang, suy sụp. Tôi mong khán giả đừng vội chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, nên theo dõi các trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác. Việc vô tình chia sẻ thông tin sai sự thật cũng có thể vi phạm pháp luật. Tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này. Không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ cũng bị giả mạo bởi thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra", anh chia sẻ.

Trước đó, Nhật Kim Anh cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị lan truyền thông tin tiêu cực như "bị bắt", "bỏ trốn", khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ diễn viên sau đó phải lên tiếng phủ nhận, cho biết bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những lời đồn đoán vô căn cứ. Cô cho hay đã nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, đồng thời lên tiếng trấn an khán giả.

Ngoài ra, giọng ca 8X tâm sự thêm: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính trang bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng chiêu lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin "giật gân" đăng lên thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả yêu thương tôi hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác".

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh, Cát Tường, Đại Nghĩa… liên tục lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói trong các clip quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, clip để tung tin giả. Các đoạn video được cắt ghép tinh vi, thu hút hàng triệu lượt xem vì sự tò mò, hiếu kỳ của người dùng mạng. 



Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh MC Quyền Linh bị bắt tin giả Nhật Kim Anh
