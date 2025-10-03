Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng nhiều phương pháp hiện đại trong chẩn đoán thoái hóa khớp và thoái hóa cột sống như: siêu âm, X-quang, đo mật độ xương DEXA, MRI, CT Scan…

Điều trị nội khoa giúp kiểm soát triệu chứng thoái hóa nhẹ. Các phương pháp ngoại khoa như nội soi, thay khớp nhân tạo, phẫu thuật giải ép ống sống, cố định cột sống hay thay đĩa đệm giúp khôi phục vận động cho người bệnh nặng.

20 giờ thứ Sáu ngày 3.10.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề ‘Thoái hóa khớp - cột sống: Chẩn đoán và điều trị toàn diện’:

TS.BS Chế Đình Nghĩa, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình

TS.BS.CKII Mai Thị Minh Tâm, khoa Cơ Xương Khớp

TS.BS Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

