Thoát cảnh kéo vali 4 tầng để đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đại diện ứng dụng Be hôm nay (17.2) cho biết, hãng đã hoàn tất các thỏa thuận để bổ sung khai thác kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với việc mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP), bên cạnh làn B - ga đến quốc tế đang khai thác.

Khu vực đón khách dành cho Be được bố trí tại làn D1 (từ cột số 1 đến cột 5) - ga quốc nội và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày hôm nay (17.2).

Đây cũng là hãng xe công nghệ đầu tiên và duy nhất đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và vận hành theo quy định để có được khu vực đón khách riêng tại làn B - ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

"Với việc bổ sung điểm đón khách ở làn D1 (tầng trệt, nhà để xe TCP), ứng dụng Be kỳ vọng mang đến các lợi ích di chuyển cho hành khách để không phải chen lấn, vất vả di chuyển vì khoảng cách đón xe quá xa. Đồng thời, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay, cũng như hỗ trợ nhu cầu di chuyển đi lại của người dân trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch" - đại diện Be thông tin.

Phí vào đón khách là 25.000 đồng cho làn D1 - ga quốc nội và 10.000 đồng cho làn B - ga đến quốc tế.





Cùng ngày, ứng dụng gọi xe Grab cũng thông báo đã chính thức được hoạt động đón khách tại làn D1 phía trong nhà xe TCP. Trong khi đó, "tân binh" GoCar của Gojek vẫn đang trong quá trình thỏa thuận với các bên để được cấp phép vào đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, hồi cuối năm 2020, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng quy định phân làn, phân luồng ô tô mới, chỉ cho phép xe taxi, xe kinh doanh vận tải (áp dụng cho xe kinh doanh có đăng ký nhượng quyền với sân bay) hoạt động đón khách tại làn D thuộc khu vực nhà giữ xe. Các hãng taxi công nghệ bị đẩy lên khu vực để ô tô tầng 4, tầng 5, dẫn đến tình trạng lộn xộn, bát nháo, ùn ứ tại khu vực nhà gửi xe TCP, hành khách phải khệ nệ xách vali leo cầu thang bộ lên đón xe.

Mới đây, phía nhà xe đã phối hợp cùng Cảng Tân Sơn Nhất mở thêm 1 làn D1 bên trong nhà xe cho phương tiện vào đón khách, không phân biệt xe nhà hay taxi truyền thống, taxi công nghệ. Làn D1 nằm song song, ngoài cùng với các làn xe khác trước ga quốc nội sân bay, hiện được bố trí sẵn hệ thống biển báo, cabin soát vé...

Bên cạnh đó, Cảng đã xây dựng thêm phương án mở một làn cho phương tiện đón khách, giáp nhà xe TCP. Công trình này đang được chuẩn bị thi công, sau khi hoàn thành sẽ bố trí, phân bổ, điều tiết các phương tiện dựa trên lượng xe của các doanh nghiệp, sao cho hợp lý.