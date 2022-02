Bát nháo taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất: Mở thêm làn cho phương tiện đón khách

Vì thế, hoạt động đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn tới sẽ ổn định và được cải thiện rất nhiều.

* Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều người dân trở về TP.HCM đã bức xúc phản ánh tình trạng khan hiếm taxi, bát nháo “xe dù” chặt chém hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lãnh đạo cảng có nắm được thực tế này không, thưa ông?

- Qua hệ thống camera an ninh, chúng tôi nắm tình hình rất sớm và đã lập tức làm việc với Sở GTVT cùng các hãng taxi, yêu cầu điều phối thêm tài xế để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bản thân tôi cũng đã trực tiếp gọi điện thoại cho tất cả các hãng taxi truyền thống đang hoạt động tại sân bay, yêu cầu chấn chỉnh ngay việc tài xế chê cuốc ngắn không chở khách, đồng thời quản lý giá cả, điều phối lực lượng tài xế vừa đảm bảo quân số phục vụ, vừa đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách. Đến nay, lượng taxi được bổ sung về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu đi lại.

* Theo ông, đâu là nguyên nhân của tình trạng lộn xộn này ?

- Thực ra, giai đoạn cao điểm tết năm nay khá đặc biệt. Trước đó, do dịch bệnh nên sân bay Tân Sơn Nhất gần như không có chuyến bay, không có khách. Các hãng taxi vì thế cũng điều rất ít phương tiện, một lượng lớn tài xế cũng về quê, nghỉ chạy. Không ngờ tới sát tết, lượng khách tăng đột ngột. Tính chung giai đoạn cao điểm tết (từ 15.12 - 10.1 âm lịch), số chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng gần 10% so với cùng kỳ tết 2021, lượng hành khách tăng hơn 38% nên các doanh nghiệp vận tải chưa kịp bố trí nhân lực cùng phương tiện phục vụ. Đơn cử như mùng 4 tết, các hãng taxi thiếu hơn 1.000 tài xế. Chưa kể, hành khách cũng không lường trước được việc thiếu taxi nên không chủ động sắp xếp phương tiện đưa đón.

Một trong những nguyên nhân tiếp theo đến từ văn hóa xếp hàng, văn hóa chờ đợi của người dân. Nhiều hành khách không đủ kiên nhẫn đợi xe nên đã chọn ra ngoài để đón xe công nghệ hoặc xe ôm. Trong khi đó, nhiều người xếp hàng đón taxi chen lấn, xô đẩy, cướp lượt nhau cũng gây ra hình ảnh lộn xộn, phản cảm.

* Thiếu phương tiện chỉ là một phần, điều khiến người dân bức xúc nhất là tình trạng “xe dù”, taxi công nghệ giả mạo ngang nhiên đón khách đã được phản ánh nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn…

- Sau khi nhận được phản ánh của người dân thông qua các kênh truyền thông, báo đài về tình trạng “xe dù”, taxi công nghệ giả mạo đón khách, lãnh đạo cảng đã phối hợp cùng lãnh đạo Sở GTVT TP, Công an TP trực tiếp thị sát, kiểm soát tối đa tình trạng này. Mới nhất, ngày 9.2 vừa qua, hệ thống camera giám sát an ninh của cảng đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi chèo kéo, bắt khách không đúng quy định. Bộ phận an ninh cảng đã lập tức bắt giữ và giao cho Công an TP điều tra xử lý.

Tuy nhiên, cái khó hiện nay là cảng chỉ phân luồng, quản lý hoạt động của các hãng taxi truyền thống. Phần điều tiết taxi công nghệ thuộc trách nhiệm của nhà xe TCP. Chúng tôi cũng đã liên tục họp với lãnh đạo TCP, yêu cầu siết chặt quản lý và đã cùng đi đến thống nhất cố gắng hết sức giải quyết những tồn tại mà người dân phản ánh. Trong phạm vi kiểm soát an ninh của cảng, bằng mọi biện pháp, bằng mọi cách phối hợp, hỗ trợ trong khả năng, thậm chí ngoài khả năng, cảng đã triển khai.





* Đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để do lực lượng mỏng hay phối hợp chưa đồng bộ, thưa ông?

- Tôi khẳng định lực lượng an ninh của cảng Tân Sơn Nhất không mỏng. Hằng ngày 100% quân số đội an ninh đã được điều động, rải đều kiểm soát ở tất cả các khu vực. Còn tồn tại một số trường hợp đón khách không đúng quy định, do rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, một số đối tượng tài xế taxi công nghệ không tuân thủ quy định, dù đã có nhiều trường hợp bị bắt giữ, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ở đâu cũng vậy, việc quản lý đối tượng cố tình vi phạm khó có thể đạt mức tuyệt đối 100%. Thứ hai, trường hợp một số khách ra bắt xe tại đường Trường Sơn rồi bị tài xế "bóp", tăng giá cũng "đổ" cho sân bay, ảnh hưởng tới hình ảnh của sân bay. Thực tế khu vực này không thuộc quản lý của cảng, song chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

* Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng bát nháo trong hoạt động đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất là sau khi cảng áp dụng phương án phân làn mới hồi cuối năm 2020. Sau gần 2 năm, cảng đã đánh giá lại phương án điều chỉnh việc phân làn này chưa?

- Năm ngoái khi nhận nhiệm vụ, tôi đã nhìn nhận việc phân làn cho taxi công nghệ đón khách hoàn toàn tại khu vực tầng trên nhà giữ xe TCP còn nhiều bất cập. Cảng cũng đã nghiên cứu và thấy rằng cần điều chỉnh, điều tiết lại vì taxi công nghệ cũng cần một làn phía dưới kết hợp với các loại phương tiện đón khách khác. Điều này vừa tạo sự bình đẳng, không phân biệt taxi truyền thống - taxi công nghệ vừa thuận tiện hơn cho hành khách. Chúng tôi cũng đã làm việc với phía nhà xe, đề xuất điều tiết cho một phần xe công nghệ được di chuyển đón khách phía dưới làn D1 bên trong nhà xe, cùng các hãng taxi truyền thống.

Tuy nhiên, trong quá trình thỏa thuận giữa các hãng taxi công nghệ và phía nhà xe còn một số nội dung vẫn chưa đi đến thống nhất nên chưa thực hiện được. Cộng thêm giai đoạn Covid-19, nhiều hoạt động gián đoạn nên phải tới gần đây, hai bên mới chốt được phương án. Hiện TCP đang đẩy nhanh công tác lắp hệ thống thu phí tự động để điều tiết cho một phần xe công nghệ được di chuyển đón khách dưới làn D1. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai ngay trong tuần tới.

Bên cạnh đó, cảng cũng đề xuất trong giai đoạn các bên chưa ký hợp đồng, trường hợp cao điểm đột biến, cảng sẽ phối hợp với TCP cho phép các xe công nghệ di chuyển vào khu vực gần nhà ga đón khách mà không tính phí xe ra/vào.

* Cho phép xe công nghệ xuống đón khách cùng taxi ở làn D1 phía dưới, liệu có đẩy ách tắc từ chỗ này sang chỗ khác?

- Nếu dồn hết xuống chắc chắn không tải nổi. Thế nên, phương án cũng chỉ là điều tiết một phần xe công nghệ xuống đón khách ở làn D1 thôi. Cảng đã xây dựng thêm phương án mở một làn cho phương tiện đón khách, giáp nhà xe TCP. Phần đất này hiện đang được Cảng vụ hàng không miền Nam giao cho TCP quản lý. Chúng tôi đã làm văn bản, xin ý kiến và được sự chấp thuận của Tổng công ty Cảng ACV, Cảng vụ hàng không miền Nam. TCP cũng đã đồng ý giao đất lại cho cảng. Cảng sẽ nhanh chóng triển khai mở thêm làn cho phương tiện đón khách. Sau đó, sẽ bố trí, phân bổ, điều tiết các phương tiện dựa trên lượng xe của các doanh nghiệp, sao cho hợp lý.