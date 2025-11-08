Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thoát chết kỳ diệu: Tài xế chui ra khỏi ô tô bị 'vò nát' trên QL 1A
Video Thời sự

Thoát chết kỳ diệu: Tài xế chui ra khỏi ô tô bị 'vò nát' trên QL 1A

Minh Hải
Minh Hải
08/11/2025 13:19 GMT+7

Chiếc ô tô con bị “vò nát” sau va chạm liên hoàn trên QL 1A, tài xế may mắn thoát chết, bình tĩnh lấy giấy tờ rồi chui ra khỏi xe khiến nhiều người không tin nổi vào mắt mình.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 8.11.2025, trên QL1A, đoạn qua phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe ô tô khiến một chiếc xe con bị vò nát hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế bên trong đã thoát chết và bình tĩnh chui ra khỏi xe an toàn.

Theo Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình), người điều khiển chiếc xe con là anh N.Q.D (37 tuổi, ngụ xã Yên Mô, Ninh Bình). Khi lưu thông cùng chiều, xe của anh D. bất ngờ va chạm với xe tải phía trước, rồi tiếp tục bị xe đầu kéo phía sau tông mạnh. Cú va chạm liên hoàn khiến cả ba xe hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe con bị bẹp dúm.

Thoát chết kỳ diệu: Tài xế chui ra khỏi ô tô bị 'vò nát' trên QL 1A - Ảnh 1.

Tài xế thoát chết, chui ra khỏi ô tô bẹp dúm

Ảnh cắt từ clip

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là anh D. không hề bị thương, bình tĩnh lấy giấy tờ trong xe rồi tự chui ra ngoài. Toàn bộ khoảnh khắc được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người gọi đây là “kỳ tích giữa đời thường”.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn giao thông Ninh Bình Tam Điệp Quốc lộ 1a ô tô bị đè thoát chết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận