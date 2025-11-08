Thoát chết kỳ diệu: Tài xế chui ra khỏi ô tô bị 'vò nát' trên QL 1A

Khoảng 6 giờ 30 sáng 8.11.2025, trên QL1A, đoạn qua phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe ô tô khiến một chiếc xe con bị vò nát hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế bên trong đã thoát chết và bình tĩnh chui ra khỏi xe an toàn.

Theo Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình), người điều khiển chiếc xe con là anh N.Q.D (37 tuổi, ngụ xã Yên Mô, Ninh Bình). Khi lưu thông cùng chiều, xe của anh D. bất ngờ va chạm với xe tải phía trước, rồi tiếp tục bị xe đầu kéo phía sau tông mạnh. Cú va chạm liên hoàn khiến cả ba xe hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe con bị bẹp dúm.

Tài xế thoát chết, chui ra khỏi ô tô bẹp dúm Ảnh cắt từ clip

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là anh D. không hề bị thương, bình tĩnh lấy giấy tờ trong xe rồi tự chui ra ngoài. Toàn bộ khoảnh khắc được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người gọi đây là “kỳ tích giữa đời thường”.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.