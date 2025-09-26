Thoát khỏi đau lưng kinh niên nhờ phẫu thuật TLIF

Gánh nặng của cơn đau lưng mạn tính

Đau lưng mạn tính là bệnh lý xương khớp phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Không chỉ gây mất ngủ triền miên, cơn đau kéo dài còn khiến người bệnh dần đánh mất niềm vui vận động, bỏ dở công việc và sở thích. Nặng nề hơn khi nhiều người bệnh lớn tuổi chia sẻ rằng: Nỗi lo lớn nhất của họ không phải cơn đau hành hạ, mà là sự áy náy khi thấy mình dần trở thành gánh nặng cho con cháu.

Vì vậy, thay vì chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhiều người bệnh lựa chọn âm thầm chịu đựng để tránh phiền hà đến gia đình. Thế nhưng, sự nhẫn nhịn này lại khiến bệnh tiến triển nặng hơn, không được can thiệp sớm và đúng cách. Kết quả là, người bệnh phải đối diện với cơn đau mạn tính khó kiểm soát, rối loạn vận động, thậm chí mất khả năng đi lại. Đây cũng chính là tình cảnh mà bà N. phải chịu đựng suốt nhiều năm, trước khi tìm đến Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn.

Chia sẻ thêm, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm – Bác sĩ chuyên Khoa Ngoại thần kinh – Cột sống cho biết: Phần lớn người bệnh thường chủ quan, bỏ qua những cơn đau thoáng qua và cho rằng nghỉ ngơi sẽ giải quyết tất cả. Thế nhưng, theo thời gian, cơn đau ngày càng dữ dội, lan xuống chân, gây tê bì, yếu cơ. Trong nhiều trường hợp, dù đã dùng thuốc hay vật lý trị liệu, triệu chứng chỉ cải thiện tạm thời rồi tái phát, thậm chí nặng hơn.

Thoát vị đĩa đệm đa tầng – Nỗi ám ảnh của tuổi xế chiều

Cột sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật ẢNH: BVCC

Suốt nhiều năm chung sống với cơn đau lưng kéo dài, đau lan xuống cả hai chân, bà N. đi lại ngày càng khó khăn. Những ngày gần đây, cơn đau dữ dội đến mức bà gần như mất khả năng vận động, buộc phải nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM).

Kết quả chẩn đoán MRI cho thấy, bà N. bị thoái hóa cột sống kèm thoát vị đĩa đệm đa tầng (L4–L5; L5–S1) gây chèn ép rễ thần kinh cột sống – nguyên nhân khiến bà đau lưng nhiều năm và nguy cơ liệt chi nếu không được điều trị kịp thời.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp TLIF nhằm giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép, đồng thời tái tạo sự vững chắc cho cột sống.

Phẫu thuật TLIF: Bước tiến trong điều trị bệnh lý cột sống

TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) là kỹ thuật cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt sống qua lỗ liên hợp, cho phép bác sĩ lấy phần đĩa đệm bị trượt ra ngoài gây chèn ép dây thần kinh, đồng thời cố định hai đốt sống để tái tạo sự ổn định của cột sống. Kỹ thuật này thường áp dụng trong những trường hợp thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống hoặc hẹp ống sống nặng.

Ê kíp phẫu thuật cho người bệnh bằng kỹ thuật TLIF ẢNH: BVCC

Với trường hợp của bà N., tình trạng thoái hóa cột sống kèm thoát vị nặng buộc ê-kíp phải lựa chọn tiếp cận từ phía sau – nhằm xác định chính xác vị trí tổn thương, giải phóng rễ thần kinh đa tầng và đặt vít chân cung tái tạo cột sống vốn đã suy yếu.

Tuy nhiên, TLIF là một kỹ thuật cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dặn và thao tác chính xác. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình giải ép hoặc cố định cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, mất vững cột sống hay tái phát thoát vị.

Đáng mừng, 2 ngày sau phẫu thuật, bà N. đã có thể tự ngồi dậy và bắt đầu chương trình phục hồi. 1 tuần sau, bà xuất viện với sức khỏe ổn định, tự sinh hoạt và vận động nhẹ nhàng.

Khi điều trị bảo tồn thất bại, TLIF là lựa chọn cần thiết

Theo BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, phần lớn người bệnh thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa cột sống thường bắt đầu bằng điều trị bảo tồn: Dùng thuốc, nghỉ ngơi, vật lý trị liệu hoặc tiêm giảm đau ngoài màng cứng. Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển nặng, những biện pháp này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân gây chèn ép. Can thiệp phẫu thuật lúc này trở thành lựa chọn cần thiết để ngăn ngừa biến chứng. "Phẫu thuật TLIF thường được chỉ định cho các trường hợp nặng không đáp ứng điều trị nội khoa", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.

Mặc khác, công nghệ hỗ trợ là yếu tố then chốt của kỹ thuật này. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, các ca TLIF được thực hiện với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, bộ dụng cụ cố định cột sống thế hệ mới và đặc biệt là hệ thống định vị StealthStation™ S8 – tích hợp quang học và từ trường, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương, đặt vít cột sống an toàn, từ đó giảm rủi ro biến chứng và tối ưu hiệu quả hồi phục cho người bệnh.

Hy vọng mới cho người đau lưng kinh niên

Với những ưu điểm nêu trên, phẫu thuật TLIF mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh cột sống nặng, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi. Không chỉ giúp thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn kéo dài, kỹ thuật này còn mang lại sự an tâm khi người bệnh có thể tự vận động, sinh hoạt mà không lo trở thành gánh nặng cho con cháu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nhiều trường hợp đã được điều trị thành công, tìm lại giấc ngủ trọn vẹn và niềm vui vận động. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ hiện đại, bệnh viện đang trở thành địa chỉ tin cậy trên hành trình phục hồi và nâng cao chất lượng sống.