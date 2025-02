Thời cuộc buộc Anh - Ấn thức tỉnh

Sau khi nước Anh ra khỏi EU, thỏa thuận thương mại tự do với New Delhi càng quan trọng hơn với London. Thủ tướng Anh Keir Starmer có lợi ích to lớn với việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Ấn Độ. Cả ba người tiền nhiệm của ông Starmer - Boris Johnson, Liz Truss và Rishi Sunak, đều thuộc đảng Bảo thủ - đều đã xác định thời hạn cụ thể cho việc đạt được mục tiêu trên nhưng rồi đều thất bại.

Thủ tướng Ấn Đội Keir Starmer (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ tại một sự kiện

ẢNH: REUTERS

Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5, còn Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Thành lập được khu vực mậu dịch tự do với Ấn Độ sẽ giúp nước Anh giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế và thương mại nảy sinh từ việc nước Anh ra khỏi EU và từ việc chưa tìm kiếm được đối tác lớn và thị trường lớn giúp thay thế được EU. Có được thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ sẽ giúp ông Starmer và Công đảng Anh gia tăng được uy tín và ảnh hưởng chính trị nội bộ trên đảo quốc.

Trong khi đó, Ấn Độ không những chỉ có được thêm đối tác kinh tế và thương mại lớn mới, mà còn có được cả đối trọng và lợi thế mới trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với các đối tác khác trên thế giới.

Hai bên giờ hạ quyết tâm dồn bước tới đích bởi bị thúc ép bởi thời cuộc. Cụ thể ở đây là bởi sự trở lại cầm quyền của Tổng thống Donald Trump ở Mỹ, vốn đang sẵn sàng đưa ra nhiều biện pháp thuế quan. Vì thế, nếu đạt thỏa thuận thương mại tự do song phương, Anh và Ấn Độ sẽ dễ ứng phó Mỹ hơn và hạn chế hệ lụy nếu xảy ra xung khắc thương mại với Mỹ. Thời cuộc buộc cả hai phải thức tỉnh và hành động nên mới có quyết tâm mới.