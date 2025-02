Việt Nam sắp được đón xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ

Ngày 26.2, theo nguồn tin Thanh Niên, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), đại diện cơ quan chức năng tổ chức họp báo phiên thứ 2 về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Tại phiên họp, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 4 tại nước ta và lần đầu tiên tại TP.HCM.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc (đứng) cho biết, Chính phủ Việt Nam chấp thuận cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cung rước xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ để tôn trí trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ẢNH: BTC

Ông Vũ Hoài Bắc xác nhận, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc với những nội dung Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị trong kịch bản tổng thể các sự kiện diễn ra trước lễ khai mạc, lễ khai mạc, lễ bế mạc và các sự kiện văn hóa của đại lễ.

Trong đó, Chính phủ Việt Nam chấp thuận cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cung rước xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ và nhận xá lợi "Trái tim bất diệt" của Bồ tát Thích Quảng Đức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tôn trí cho phật tử chiêm bái trong khuôn khổ đại lễ.

Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni là quốc bảo của Ấn Độ, việc thỉnh đến một quốc gia khác phải được sự chấp thuận của Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ và tuân thủ các nguyên tắc an ninh, lễ nghi; thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ.

Xá lợi "Trái tim bất diệt" của Bồ tát Thích Quảng Đức hiện được an trí, bảo vệ ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM.

Toàn cảnh phiên họp ẢNH: BTC

Phát biểu tại phiên họp, Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV đánh giá cao sự đoàn kết và hòa hợp của Phật giáo Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 4 tại Việt Nam. Đồng thời, hòa thượng bày tỏ sự tin tưởng vào sự thành công của đại lễ tại TP.HCM.

Chủ tịch ICDV cũng nhận thấy qua 3 lần tổ chức thành công các kỳ Vesak trước đây, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm. Với những điểm đã được thống nhất, đúc kết từ nội dung phiên họp lần thứ nhất vào tháng 9.2024 và sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam, chính quyền TP.HCM cho thấy tín hiệu hết sức khả quan cho sự thành công của kỳ đại lễ lần này.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM phát biểu, ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết là địa phương đăng cai Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, TP.HCM đã thực hiện nhiều hạng mục như cải tạo hệ thống giao thông, hạ tầng xung quanh cơ sở 2 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (H.Bình Chánh), cải tạo công viên Láng Le, tăng cường cây xanh và cảnh quan môi trường…

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại phiên họp ẢNH: BTC

Theo ông Dương Ngọc Hải, việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 có ý nghĩa đặc biệt vì trong thời gian sắp tới, TP.HCM sẽ kỷ niệm những sự kiện quan trọng như 50 năm thống nhất đất nước… Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM sẽ mang đến những tác động tích cực, tạo dấu ấn đặc biệt đối với đời sống văn hóa, xã hội của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Dịp này, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cũng đề nghị các tổ công tác liên ngành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Long An... đẩy nhanh tiến độ các công tác liên quan về hạ tầng cơ sở, giao thông, lưu trú, hoạt động tham quan, phòng cháy chữa cháy... bảo đảm thuận lợi, an ninh, an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM.

Các đại biểu tham quan, kiểm tra các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng tại cơ sở 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - địa điểm chính diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 ẢNH: BTC