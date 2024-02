Thời điểm ra mắt Call of Duty năm 2024 đã được hé lộ

Theo Comic Book, theo Xbox, một tựa game Call of Duty mới sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay, duy trì truyền thống hàng năm của thương hiệu trò chơi bắn súng lâu đời.

Call of Duty là một thương hiệu đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn kiên trì phát hành trò chơi mới vào mùa thu hàng năm trong suốt 20 năm qua. Một số người có thể cho rằng việc ra mắt hàng năm đôi khi khiến chất lượng bị ảnh hưởng, như Call of Duty: Modern Warfare 3 ra mắt gần đây bị chê bai vì bản đồ ra mắt chỉ là bản làm lại của Modern Warfare 2 (2009). Tuy nhiên, trò chơi này vẫn đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất năm tại Mỹ, dù so với quá khứ thì đây là một sự sụt giảm nhẹ.

Bất chấp những điều đó, Call of Duty nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ra mắt đều đặn với một tựa game mới từ nhà phát triển Treyarch vào tháng 10 năm nay. Theo Inverse, giám đốc Xbox Phil Spencer đã thông báo với nhân viên trong một cuộc họp gần đây rằng một game Call of Duty mới dự kiến phát hành vào tháng 10.

Call of Duty mới có thể được ra mắt vào tháng 10 năm nay CHARLIE INTEL

Đây sẽ là trò chơi Call of Duty đầu tiên được phát triển chính thức dưới thời Microsoft, vì vậy hãng có thể linh hoạt hơn trong việc trì hoãn trò chơi nếu cần thiết. Mặc dù Microsoft vừa chi 68 tỉ USD cho Activision, nhưng họ có thể sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền nếu có thể tận dụng nó.

Trò chơi năm nay dự kiến sẽ là một phần chơi Black Ops mới, được cho là có tên Black Ops Gulf War. Bối cảnh trò chơi diễn ra vào những năm 90 và có sự trở lại của các nhân vật từ series Black Ops.

Thông thường Call of Duty sẽ ra mắt vào tháng 11, nhưng cũng có một vài phiên bản ra mắt sớm hơn một tháng. Do đó, trò chơi này có thể sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 10. Hiện không rõ liệu Microsoft có cố gắng tránh trùng lặp với một tựa game khác dự kiến ra mắt vào tháng 11 hay không.