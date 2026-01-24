Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Thời điểm vàng cho doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến

Đan Thanh
Đan Thanh
24/01/2026 13:15 GMT+7

Theo Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam Trần Tín Minh, hiện tại là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến. Các doanh nghiệp Đài Loan nên nắm bắt cơ hội.

Chương trình họp báo ra mắt Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT tỉnh Ninh Bình (Việt Nam) và Hội thảo chính sách ưu đãi mới nhất đầu tư vào Việt Nam vừa diễn ra tại Đài Bắc.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (VTBA), Công ty cổ phần Thịnh Vượng TVT và Công hội Điện tử Đài Loan (TEEMA) phối hợp tổ chức.

Thời điểm vàng cho doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến - Ảnh 1.

Ông Phan Kiều Chung, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, phát biểu tại sự kiện

ẢNH: BTC

Mục đích nhằm thu hút các doanh nghiệp chuỗi cung ứng Đài Loan vào cùng một khuôn viên tập trung, đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp điện tử như QuanDa, Wistron... đã đầu tư vào Ninh Bình; đồng thời cũng sẽ là chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp điện tử lớn khác của Đài Loan đã đầu tư vào các tỉnh lân cận như Foxconn, Pegatron, Compal...

Theo ông Phan Kiều Chung, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, những năm trở lại đây, Việt Nam và Đài Loan thúc đẩy nhiều hợp tác về kinh tế. Doanh nghiệp Đài Loan chọn Việt Nam là một trong những trọng điểm đầu tư.

Trong tình hình kinh tế toàn cầu đang có nhiều thay đổi, Chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Đặc biệt, gần đây, Chính phủ Việt Nam đưa ra những chiến lược thu hút các ngành nghề công nghệ cao, nghiên cứu cải thiện môi trường đầu tư, tăng phúc lợi cho các doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến.

"Văn phòng Kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc luôn ủng hộ, đồng hành cùng các hiệp hội để thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan", ông Phan Kiều Chung khẳng định.

Thời điểm vàng cho doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến - Ảnh 2.

Cắt băng khai mạc thành lập Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT tỉnh Ninh Bình

ẢNH: BTC

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (VTBA) Ngô Phẩm Trân, từ tháng 7.2025, Chính phủ Việt Nam có nhiều đột phá trong cải cách chiến lược để phát triển kinh tế như: sáp nhập tỉnh, thành phố, hệ thống lại các cơ quan hành chính..., tạo nên một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư FDI khi chọn đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam còn chú trọng cải cách giáo dục như đã đưa ngôn ngữ thứ 3 vào các cơ sở giáo dục từ cấp 1. Đây là những bước đi đột phá, sẽ rút ngắn con đường hội nhập quốc tế cho Việt Nam.

Ông Trần Tín Minh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thủy hải sản Simmy, cho biết với 25 năm kinh nghiệm đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp đã đưa những sản phẩm chế biến từ tôm ra những thị trường "khó tính" như Mỹ, với chất lượng 5 sao, giá thành lại cạnh tranh.

Chọn đầu tư vào Việt Nam, Công ty thủy hải sản Simmy mới có thể có giá tốt khi xuất khẩu hàng hóa ra thế giới. Theo ông Minh, đây là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm điểm đến, các doanh nghiệp Đài Loan nên nắm bắt cơ hội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
