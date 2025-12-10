Thời điểm 'vàng' để dọn giường: Khuyến cáo từ bác sĩ

“Thức dậy là phải dọn giường ngay” được xem là biểu hiện của tính kỷ luật, ngăn nắp. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng dọn giường ngay khi vừa thức dậy có thể là một trong những thói quen không tốt, theo Times of India (Ấn Độ).

Vô tình làm trầm trọng thêm các bệnh dị ứng, hô hấp

Khi bạn dọn giường ngay sau khi thức dậy, nhiệt và độ ẩm sinh ra trong lúc ngủ - từ mồ hôi và hơi thở - sẽ bị giữ lại trong chăn và ga giường. Kết hợp với tế bào da chết, chúng sẽ tạo nên môi trường lý tưởng cho mạt bụi phát triển. Mạt bụi là những sinh vật cực nhỏ, ưa môi trường ấm và ẩm như chăn ga, đệm, thảm và đồ nội thất bọc vải.

Việc dọn giường ngay sau khi thức dậy có thể giữ lại độ ẩm và tế bào da chết Ảnh: AI

Nghiên cứu mới của Đại học Pittsburgh, công bố trên tạp chí Nature Immunology (Mỹ), đã tìm hiểu cách mạt bụi trong nhà (tác nhân phổ biến gây hen suyễn dị ứng) kích hoạt hệ miễn dịch và thúc đẩy bệnh phát triển. Kết quả cho thấy những sinh vật tưởng chừng vô hại này có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Từ đó, bác sĩ Tania Elliott, Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ) cho hay bà không bao giờ dọn giường ngay khi thức dậy, vì nó đi ngược lại với lợi ích sức khỏe.

“Đã có nghiên cứu cho thấy khi dọn giường ngay khi thức dậy, bạn đã vô tình ‘nhốt’ mạt bụi lại và khiến tình trạng dị ứng trở nên tệ hơn”, bà Elliott nói.

Theo một nghiên cứu năm 2005 tại Đại học Kingston (Anh), một chiếc giường trung bình có thể là nơi trú ngụ của tới 1,5 triệu con mạt bụi nhà. Tuy nhiên, loài này không thể tồn tại trong môi trường ấm và khô - điều kiện thường xuất hiện khi giường được để thoáng, chưa dọn ngay sau khi ngủ dậy.

Nên dọn giường vào giữa ngày

Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta không nên dọn giường. Theo khuyến nghị của bác sĩ Elliott, thay vì làm ngay khi vừa thức dậy, bạn nên chờ vài giờ để giường được thoáng khí.

“Tôi thường đợi vài tiếng cho giường khô và thoáng, rồi mới dọn vào giữa ngày thay vì ngay buổi sáng”, bác sĩ Elliott chia sẻ.

Ngay sau khi thức dậy, việc đơn giản và hữu ích nhất là đưa ánh sáng và không khí vào phòng ngủ: Kéo chăn ra, mở rèm cửa để ánh sáng tự nhiên chiếu vào và không khí được lưu thông. Khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí, môi trường trên giường sẽ trở nên kém thuận lợi cho mạt bụi và các vi sinh vật khác tồn tại.