Thời gian thật sự trôi nhanh hơn khi chúng ta già đi?

Các nhà khoa học cho rằng câu trả lời không nằm ở việc thời gian thật sự trôi nhanh hơn, mà nằm ở cách bộ não cảm nhận thời gian. Theo nhà thần kinh học David Eagleman, thời gian trong cảm nhận của con người không phải lúc nào cũng giống với thời gian được đo bằng phút và giây. Nó còn phụ thuộc vào cách não bộ ghi nhận và lưu giữ những trải nghiệm diễn ra trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, gần như mọi thứ xung quanh đều mới mẻ. Đó có thể là ngày đầu tiên đến trường, chuyến du lịch đầu tiên, lần đầu biết đi xe đạp hay lần đầu gặp một người bạn mới. Mỗi trải nghiệm mới đều buộc não bộ phải ghi nhận một lượng lớn thông tin. Chính vì vậy, khi nhìn lại, những khoảng thời gian ấy trở nên dày đặc ký ức và có cảm giác kéo dài hơn.

Thời gian có thực sự trôi nhanh hơn khi chúng ta già đi?

Ngược lại, khi trưởng thành, cuộc sống của chúng ta thường được lấp đầy bởi những thói quen quen thuộc. Cùng một tuyến đường đi làm. Cùng một văn phòng làm việc Cùng một lịch trình lặp đi lặp lại mỗi ngày. Não bộ không còn phải xử lý quá nhiều điều mới. Kết quả là khi nhìn lại, một tháng, một năm hay thậm chí vài năm có thể trôi qua rất nhanh trong ký ức.

Một cách giải thích khác được gọi là thuyết tỷ lệ cuộc đời. Hãy thử làm một phép so sánh đơn giản. Với một đứa trẻ 10 tuổi, một năm tương đương khoảng 10% toàn bộ cuộc đời mà em đã trải qua. Nhưng với một người 50 tuổi, một năm chỉ còn chiếm khoảng 2% cuộc đời. Cùng một khoảng thời gian, nhưng xét trong tổng thể trải nghiệm sống, nó trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Điều này có thể góp phần khiến chúng ta cảm thấy thời gian ngày càng tăng tốc.