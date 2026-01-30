Thời khắc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - EU

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp và việc Việt Nam - EU nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của quan hệ Việt Nam - EU trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa ẢNH: TUẤN MINH

Về quan hệ Việt Nam - EU, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của EU và quan hệ Việt Nam - EU, đánh giá cao việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, khẳng định đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và quyết tâm rất cao của hai bên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và vận hội đan xen, Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai cụ thể các định hướng của khuôn khổ quan hệ mới được xác lập để đưa quan hệ phát triển tương xứng với tầm mức mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hợp tác biển, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững, tiến tới gỡ "thẻ vàng" IUU.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay mặt EU nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại giữ trọng trách lãnh đạo cao nhất, tiếp tục dẫn dắt công cuộc cải cách của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với việc nâng cấp quan hệ, ông António Costa khẳng định EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại tự do, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, kinh tế biển, hạ tầng giao thông, an ninh quốc phòng, tự do hàng hải, ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì hòa bình, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện lộ trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện EU - Việt Nam thực chất, hiệu quả, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc; cùng thúc đẩy hợp tác toàn cầu, các chương trình nghị sự quốc tế chung về ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm chính thức EU. Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời.