Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
29/01/2026 17:21 GMT+7

Ngày 29.1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch và phát biểu với báo chí sau hội đàm.

Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của một Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ năm 2012, đồng thời là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới Việt Nam sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) với việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đánh giá cao vai trò và vị thế của EU là một trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ và văn hóa hàng đầu thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ với EU, không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia thành viên EU. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của EU trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng EU tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nội hàm Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU, với 6 định hướng trọng tâm, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua các trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, xác định hợp tác kinh tế tiếp tục là động lực quan trọng cho quan hệ song phương, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một trụ cột hợp tác song phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững và sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai bên thực chất hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ASEAN - EU vào năm 2027.

Bày tỏ vinh dự là vị khách châu Âu đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời điểm có ý nghĩa lớn định hướng tương lai của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định chuyến thăm của ông là thời khắc lịch sử với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên mức độ mới, Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của EU trong ASEAN, thể hiện không chỉ chiều dài chặng đường 35 năm mà còn là sự gần gũi, sát cánh về tầm nhìn xa trong bối cảnh một thế giới khó đoán định như hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, quản trị, an ninh và giao lưu nhân dân; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hai nhà lãnh đạo đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời thống nhất phương hướng xây dựng kế hoạch hành động nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trong thời gian tới.

Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ trì họp báo

ẢNH: TUẤN MINH

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột hợp tác mới trong quan hệ song phương; nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của châu Âu trong khoa học, chuyển đổi số và kết nối; thúc đẩy triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cả hai bên, nhất là việc thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao của EU vào Việt Nam.

Duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng - An ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh biển, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng. 

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, năng lượng sạch...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Sáng 29.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

eu chủ tịch nước lương cường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận