Thời lượng pin dòng iPhone 16 khiến giới công nghệ ngạc nhiên

Thử nghiệm được các chuyên gia tại Tom's Guide thực hiện với iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max khi lướt web qua 5G ở độ sáng màn hình 1.500 nit. iPhone 16 Pro Max và 16 Plus đã vươn lên dẫn đầu với một số kết quả ấn tượng, biến chúng trở thành những smartphone tốt nhất khi nói đến thời lượng pin. Pin lớn hơn và hiệu suất năng lượng được cải thiện nhờ chip A18 và A18 Pro là lý do dẫn đến điều này.



Bảng dưới so sánh thời lượng pin của các mẫu iPhone 16 với tiền nhiệm iPhone 15 và smartphone hàng đầu từ các đối thủ.

Dung lượng pin Thời lượng pin (giờ:phút) iPhone 16 Chưa xác định 12:43 iPhone 16 Plus Chưa xác định 16:29 iPhone 16 Pro Chưa xác định 14:07 iPhone 16 Pro Max Chưa xác định 18:06 iPhone 15 3.349 mAh 11:05 iPhone 15 Plus 4.383 mAh 14:14 iPhone 15 Pro 3.274 mAh 10:53 iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh 14:02 Galaxy S24 4.000 mAh 13:28 Galaxy S24 Plus 4.900 mAh 16:46 Galaxy S24 Ultra 5.000 mAh 16:45 OnePlus 12 5.400 mAh 17:41 Pixel 9 4.700 mAh 13:18 Pixel 9 Pro 4.700 mAh 13:37 Pixel 9 Pro 5.060 mAh 14:37

Có thể thấy, iPhone 16 đạt thời gian sử dụng 12 giờ 43 phút và là yếu nhất trong gia đình sản phẩm mới. Điều này thực sự không ngạc nhiên vì đây là mẫu iPhone 2024 rẻ nhất. Mặc dù vậy, nó cũng cải thiện đáng kể so với 11 giờ 5 phút mà iPhone 15 đạt được, tuy nhiên kém xa so với Galaxy S24 (13 giờ 28 phút) hoặc Pixel 9 (13 giờ 18 phút).

Đối với iPhone 16 Plus, sản phẩm có thời lượng pin 16 giờ 29 phút tốt hơn nhiều so với iPhone 16, một điều khá giống với những gì mà iPhone 15 Plus đạt được vào năm ngoái. Kích thước lớn của điện thoại là cách để Apple tích hợp nhiều pin hơn vào sản phẩm.

Ở giữa phân khúc, iPhone 16 Pro cho thời lượng sử dụng pin là 14 giờ 7 phút cho một lần sạc. Tuy không phải là smartphone có thời lượng pin tốt nhất nhưng vẫn khá ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với 10 giờ 53 phút ít ỏi mà iPhone 15 Pro có thể mang lại. Phiên bản này cũng tồn tại lâu hơn Galaxy S24 (13 giờ 28 phút), Pixel 9 (13 giờ 18 phút) và Pixel 9 Pro (13 giờ 37 phút).

iPhone 16 Pro Max cung cấp thời lượng pin tốt nhất cho đến nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Nhưng đáng chú ý nhất là iPhone 16 Pro Max đạt 18 giờ 6 phút trong quá trình thử nghiệm. Điều đó không chỉ có nghĩa là nó có thời lượng pin tốt nhất trong số tất cả các iPhone từng phát hành mà còn đánh bại hầu hết điện thoại khác đã được Tom's Hardware thử nghiệm. Trên thực tế, con số tốt đến mức các chuyên gia cảm thấy nghi ngờ và chạy lại.

Trong trường hợp không nhất thiết phải mua iPhone 16 và cần một smartphone có thời lượng pin tốt, người dùng có thể đặt mua Asus ROG Phone 8 Pro (18 giờ 48 phút), OnePlus 12R (19 giờ 42 phút) hay ROG Phone 7 Ultimate (18 giờ 32 phút).

Nhìn chung, nếu muốn tối đa hóa thời lượng pin và giữ được tất cả tính năng hiện đại, iPhone 16 Pro Max có lẽ là chiếc điện thoại đáng mua ở thời điểm hiện tại.