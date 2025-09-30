Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thời niên thiếu bồng bột của Lưu Diệc Phi

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
30/09/2025 22:01 GMT+7

Mới đây, bà Trần Lam - nữ đại gia kiêm nhà sản xuất điện ảnh Hồng Kông tiếp tục tiết lộ thêm nhiều câu chuyện cũ trong giới giải trí, trong đó có nhắc đến nữ diễn viên Lưu Diệc Phi.

Theo chia sẻ, vào năm 14 tuổi, trước khi nổi tiếng với vai diễn trong Kim phấn thế gia, Lưu Diệc Phi cùng mẹ từng tìm đến bà Trần Lam ở Hồng Kông để tìm cơ hội phát triển. Lúc đó, bà mới biết nữ diễn viên 8X lớn lên trong một gia đình đơn thân.

Bà Trần Lam cho biết, ngay từ khi còn rất nhỏ, Lưu Diệc Phi đã sở hữu ngoại hình nổi bật, khí chất tao nhã cùng nhiều tài năng như ca hát, cưỡi ngựa. Tuy nhiên, chính thái độ và cách cư xử của cô gái nhỏ này lại khiến bà do dự trong việc ký hợp đồng.

Lưu Diệc Phi bị tố hay 'yêu sách', mang thái độ 'ngôi sao' từ nhỏ - Ảnh 1.

Ngày nay, Lưu Diệc Phi được biết đến là nữ diễn viên có nhân cách tốt, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ ngạo mạn thuở thiếu thời theo lời kể của bà Trần Lam

Ảnh: Sohu

Theo lời kể, Lưu Diệc Phi khi ấy thường xuyên diện hàng hiệu, thậm chí là đồ xa xỉ và nói chuyện với giọng điệu có phần "ra lệnh". Cô từng yêu cầu: "Tôi muốn bà gọi chuyên gia trang điểm đó đến cho tôi" hoặc "Tôi phải đến chỗ nhà tạo mẫu nổi tiếng kia để làm tóc". Chính cách nói chuyện này khiến bà Trần Lam cảm thấy dè dặt và cho rằng khó có thể quản lý. Bà còn đặt câu hỏi: "Gặp một đứa trẻ nói với mình như vậy, bạn có sợ không?".

Lưu Diệc Phi thay đổi sau khi vào làng giải trí

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng sau khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã thay đổi nhiều. Một phần nhờ sự đồng hành của mẹ - người luôn theo sát con gái, dạy dỗ và truyền cho cô những giá trị đúng đắn. Nhờ vậy, Lưu Diệc Phi dần hiểu được sự vất vả của từng thành viên trong ê kíp, từ đó không còn mang dáng vẻ "tiểu thư" như trước.

Lưu Diệc Phi bị tố hay 'yêu sách', mang thái độ 'ngôi sao' từ nhỏ - Ảnh 2.

Sự nuôi dạy khéo léo của mẹ được cho là chìa khóa giúp Lưu Diệc Phi vượt qua giai đoạn ngông cuồng tuổi thiếu niên

Ảnh: Instagram yifei_cc

Bà Trần Lam khẳng định, hiện nay Lưu Diệc Phi có tiếng tăm rất tốt trong giới giải trí. Bà chưa từng nghe ai nói xấu nữ diễn viên, đồng thời dành lời khen cho cách nuôi dạy con của mẹ cô - bà Lưu Hiểu Lợi, không chỉ chú trọng vật chất mà còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần và sự tự tin.

Tiết lộ này khiến khán giả bất ngờ khi biết Lưu Diệc Phi từng có thời điểm khá bướng bỉnh, nhưng đồng thời cũng cho thấy vai trò quan trọng của người mẹ trong việc hình thành nên khí chất và sự điềm tĩnh của "thần tiên tỷ tỷ" ngày nay.

