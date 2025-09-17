Gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Thực tế, tuổi thơ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi là sự kết hợp hiếm có giữa bối cảnh thời đại đổi mới, nguồn lực tài chính dư dả và triết lý giáo dục khác biệt, tạo nên lợi thế vượt xa đa số bạn bè đồng trang lứa, Sohu đưa tin ngày 16.9.

Tuổi thơ ngập trong điều kiện xa hoa

Vào cuối thập niên 1990, khi mới 10 tuổi, Lưu Diệc Phi đã mặc váy Dior, sử dụng máy tính xách tay cá nhân - những món đồ hiếm thấy thời bấy giờ. Ngôi nhà của cô được mô tả là biệt thự, bên trong có phòng tập múa chuyên nghiệp, đàn piano, người giúp việc và thậm chí nuôi cả chó sói.

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được mẹ tạo điều kiện cho theo học những bộ môn năng khiếu như múa dân tộc và ballet Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi

Ngay từ nhỏ, cô đã sớm trải nghiệm môi trường quốc tế khi 7 tuổi sang Vienna (Áo) dự hòa nhạc đón năm mới, 10 tuổi học tại một trường tư thục ở Mỹ và tham gia lễ hội Halloween. Tuổi thơ của Lưu Diệc Phi in dấu khắp châu Âu và Mỹ, hưởng trọn những lợi ích của toàn cầu hóa.

Tuổi thơ được đào tạo bài bản về nghệ thuật đã tạo cho Lưu Diệc Phi lợi thế vượt trội Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi

Khi 5 tuổi, Lưu Diệc Phi bắt đầu hành trình nghệ thuật với các lớp múa dân tộc và ballet. Mẹ cô, bà Lưu Hiểu Lợi (sinh năm 1959) là nghệ sĩ múa nổi tiếng, đồng thời là giảng viên Học viện Ca kịch Vũ Hán, đã đích thân hướng dẫn con gái từ dáng vóc đến thần thái biểu diễn.

Năm 1997, hai mẹ con di cư sang Mỹ. Cô theo học các trường tư thục danh tiếng ở New York, tiếp nhận nền giáo dục song ngữ. Đến năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc và được đặc cách trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhờ nền tảng nghệ thuật vững chắc, khả năng ngoại ngữ vượt trội cùng thần thái nổi bật. Sự phá lệ hiếm có này đã biến cô trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất của trường, mở đường cho sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp sau này.

Nhan sắc thanh thuần và khí chất khác biệt ngay từ tuổi thiếu niên giúp Lưu Diệc Phi nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa Ảnh: Weibo Lưu Diệc Phi

Mẹ của Lưu Diệc Phi áp dụng cách nuôi dạy mang tính khám phá: cho phép con gái làm bẩn cả chiếc váy hàng hiệu, tự quyết định con đường sự nghiệp. Khi 14 tuổi, Lưu Diệc Phi bày tỏ mong muốn về nước theo đuổi diễn xuất, mẹ cô không ngăn cản mà còn bồi dưỡng sự tự tin đưa ra quyết định mà không cần tính toán thiệt hơn.

Dù cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi khẳng định chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Mẹ cô lựa chọn cách đồng hành như một người bạn, cho phép con sai lầm, không ép buộc làm hài lòng người khác, khuyến khích bày tỏ chính kiến. "Mẹ chưa từng dạy bảo bằng lời lẽ cứng nhắc, mà chỉ động viên tôi làm điều mình thích", nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ.

Nền tảng gia đình vun đắp cho bản lĩnh cá nhân

8 tuổi, cô tự đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu nhí và giành ngôi quán quân. 10 tuổi, Lưu Diệc Phi được quyền lựa chọn giữa việc tiếp tục ở Vũ Hán hoặc sang New York. 15 tuổi, cô độc lập quyết định bỏ học ở Mỹ để trở về Trung Quốc thi tuyển Bắc Điện.

Ngay cả khi chưa chính thức bước vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã gây chú ý bởi nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" Ảnh: Sohu

Khi mới bước chân vào phim trường ở tuổi 15, Lưu Diệc Phi phải giả vờ trưởng thành để hòa nhập cùng những đàn anh đàn chị ngoài 30 tuổi. Cô thừa nhận từng hoang mang nhưng buộc phải tỏ ra điềm tĩnh, bởi không muốn ai vì tuổi tác mà dành cho cô sự ưu ái đặc biệt.

Trong thời gian đóng phim, lịch học của cô cũng dày đặc: mỗi ngày đều phải luyện ngôn ngữ (Trung, Anh, Pháp), piano và múa, không có những kỳ nghỉ dài như các bạn đồng trang lứa.