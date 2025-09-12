Thói quen cần tránh sau bữa ăn vì gây hại tiêu hóa

Trong bữa ăn thì chỉ nên uống nước từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa ẢNH: AI

Uống nhiều nước sau bữa ăn có thể gây ra những tác động sau:

Pha loãng enzyme tiêu hóa

Dạ dày cần một môi trường a xít và enzyme cô đặc để tiêu hóa thức ăn hiệu quả. Uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn hoặc trong khi ăn có thể pha loãng dịch vị và enzyme, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Hệ quả là làm chậm tiêu hóa, khiến thức ăn không được phân hủy hoàn toàn, tạo điều kiện cho hiện tượng lên men gây khí, đầy hơi và khó chịu trong bụng.

Giảm hấp thu chất dinh dưỡng

Quá nhiều nước làm giảm nồng độ a xít trong dạ dày, dẫn đến không duy trì được điều kiện tối ưu để hấp thu một số khoáng chất như sắt, vitamin B12 và các dưỡng chất thiết yếu khác.

Dạ dày cần môi trường a xít đủ để phá vỡ liên kết giữa dưỡng chất với thực phẩm. Do đó, nếu độ a xít bị pha loãng thì khả năng hấp thu sẽ bị ảnh hưởng. Đây là lý do dù nước cần thiết nhưng nên tránh uống quá nhiều ngay sau bữa ăn.

Đầy hơi, khó chịu

Uống nhiều nước trong hoặc ngay sau bữa ăn khiến dạ dày bị giãn quá mức, tạo cảm giác căng đầy, ì ạch và khó chịu, nhất là ở những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiêu hóa chậm. Do vậy, để hạn chế tình trạng này thì cần tránh uống quá nhiều nước trong bữa, kể cả các món canh. Uống ít hay vừa phải thì vẫn ổn.

Hạ natri máu

Trong những trường hợp cực đoan, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể dẫn đến hạ natri máu, tức là nồng độ natri trong máu bị pha loãng. Triệu chứng của tình trạng này là nhức đầu, buồn nôn, lú lẫn. Trong trường hợp nặng, hạ natri máu có thể dẫn tới co giật hoặc hôn mê. Tuy nhiên, tình trạng này là hiếm gặp, nhất là trong bữa ăn.

Một trong những thời điểm tốt nhất để uống nước là từ 30-60 phút trước khi ăn. Lượng nước uống chỉ nên ở mức vừa phải. Trong lúc ăn, nên uống từng ngụm nhỏ và hạn chế lượng lớn để không gây áp lực lên dạ dày. Sau ăn, nên chờ một khoảng thời gian cho hệ tiêu hóa hoạt động rồi mới uống nhiều nước. Cách này giúp duy trì thói quen uống nước mà không làm tổn hại đến tiêu hóa, theo Medical News Today.