Thói quen mỗi tuần nên thực hiện để điện thoại bền hơn

Một trong những lời khuyên hợp lý là nên thường xuyên khởi động lại điện thoại. Mặc dù lý do kỹ thuật có phần phức tạp và khác nhau giữa iOS và Android, nhưng việc khởi động lại điện thoại thường xuyên có thể giúp giải quyết các vấn đề hiệu suất nhỏ mà thiết bị gặp phải. Trong một số trường hợp, nó thậm chí còn là một biện pháp bảo mật hữu ích.

Thao tác khởi động lại điện thoại chỉ mất khoảng 1 phút, nhưng lợi ích lại rất lớn ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, việc khởi động lại điện thoại thường xuyên không phải là điều tốt, thay vào đó người dùng chỉ cần thực hiện việc này khoảng một tuần mỗi lần. Lý do vì các hệ điều hành di động hiện nay đã được tối ưu hóa để hoạt động liên tục, với nhiều quy trình ngầm hỗ trợ thời gian hoạt động lâu dài.

Lý do khởi động lại điện thoại lại có ích

Điện thoại hiện đại hoạt động trên bộ xử lý ARM và có thể hoạt động liên tục trong nhiều tuần mà không gặp trục trặc. Mặc dù vậy, trong quá trình sử dụng, điện thoại sẽ tạo ra bộ nhớ đệm tạm thời để hỗ trợ các ứng dụng thường xuyên được sử dụng. Việc khởi động lại điện thoại sẽ giúp xóa bộ nhớ đệm đang chạy, từ đó cho phép thiết bị hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, khởi động lại điện thoại cũng có thể mang lại một số lợi ích bảo mật. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) khuyến nghị người dùng nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần để tăng cường bảo mật.

Điện thoại sẽ yêu cầu người dùng nhập mật mã mở khóa thay vì sinh trắc học sau khi khởi động lại ẢNH: K. VĂN

Nếu điện thoại bị đánh cắp hoặc bị thu giữ, việc bẻ khóa sẽ khó khăn hơn khi thiết bị ở trạng thái yêu cầu mật khẩu mở khóa. Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng điều đó chỉ có tác dụng hạn chế, bởi các cuộc tấn công lừa đảo có chủ đích và phần mềm độc hại không cần nhấp chuột thường nhắm vào những mục tiêu cụ thể và không dễ dàng bị ngăn chặn chỉ bằng cách khởi động lại thiết bị.

Cuối cùng, việc khởi động lại điện thoại là một lựa chọn cá nhân. Nếu gặp phải tình trạng hiệu suất chậm hoặc lỗi tạm thời, hãy sử dụng nút khởi động lại. Điều quan trọng là người dùng nên biết cách duy trì hiệu suất và bảo mật cho thiết bị của mình.